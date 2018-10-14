70. Frankfurt Kitap Fuarı kapıları sona erdi

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde, dünyanın en önemlilerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl 70'incisi düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı sona erdi.

Bu yıl Gürcistan'ın onur konuğu olduğu fuara 110 ülkeden yaklaşık 7 bin 500 sektör, kitap, elektronik kitap ve dijital uygulama temsilcisi katıldı.

Yazarları, gazetecileri, profesyonelleri ve kültür iletişimcilerini bir araya getiren fuarda, 4 binden fazla etkinlik düzenlendi. 10 binden fazla gazetecinin takip ettiği fuarı, yaklaşık 280 bin kişi ziyaret etti.

Bu yılki fuara katılım yüzde 3 artış gösterdi. Katılımcı sayısında en fazla artış Kuzey Amerika, Kanada, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren yayın evlerinde görüldü.

Fuarda önde gelen yazar ve akademisyenlerin katılımıyla paneller ve söyleşiler gerçekleştirildi. Ayrıca fuarın hafta sonu ziyaretçilere açılmasıyla birbirinden ilginç kıyafet giyenler dikkati çekti. Japon çizgi film karakterlerini temsil eden kostümler giyen gençler fuara akın etti. Fuar alanında toplanan gençler, fotoğraf çektirdi.