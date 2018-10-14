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70. Frankfurt Kitap Fuarı kapıları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 20:51 | Son Güncelleme

Gürcistan'ın onur konuğu olduğu fuara Türkiye iki ayrı stantla katıldı

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde, dünyanın en önemlilerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl 70'incisi düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı sona erdi.

Bu yıl Gürcistan'ın onur konuğu olduğu fuara 110 ülkeden yaklaşık 7 bin 500 sektör, kitap, elektronik kitap ve dijital uygulama temsilcisi katıldı.

Yazarları, gazetecileri, profesyonelleri ve kültür iletişimcilerini bir araya getiren fuarda, 4 binden fazla etkinlik düzenlendi. 10 binden fazla gazetecinin takip ettiği fuarı, yaklaşık 280 bin kişi ziyaret etti.

Bu yılki fuara katılım yüzde 3 artış gösterdi. Katılımcı sayısında en fazla artış Kuzey Amerika, Kanada, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde faaliyet gösteren yayın evlerinde görüldü.

Fuarda önde gelen yazar ve akademisyenlerin katılımıyla paneller ve söyleşiler gerçekleştirildi. Ayrıca fuarın hafta sonu ziyaretçilere açılmasıyla birbirinden ilginç kıyafet giyenler dikkati çekti. Japon çizgi film karakterlerini temsil eden kostümler giyen gençler fuara akın etti. Fuar alanında toplanan gençler, fotoğraf çektirdi.

Fuarın gelecek yılki onur konuğunun Norveç olacağı açıklandı.
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- Türkiye fuara 2 ayrı stantla katıldı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Frankfurt Kitap Fuarı'na "Türkiye Ulusal Standı" ve "Çocuk Yayınları Standı" olmak üzere toplam 320 metrekarelik alanda iki ayrı stantla katıldı.

Fuar kapsamında Prof. Dr. Rüstem Aslan "Truva Sunumu" gerçekleştirdi. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Fransuva Georgia'nın katılımıyla "Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da Yansımaları" konulu panel düzenlendi.

Ayrıca şef Refika Birgül, Türk geleneksel mutfağından güllaç ve köfte hazırlayıp katılımcıların beğenisine sundu.

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