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  4. 70 gramlık kaselere konuldu, yılın ilk eriğini tüccar satın aldı! Dudak uçuklatan rakam

70 gramlık kaselere konuldu, yılın ilk eriğini tüccar satın aldı! Dudak uçuklatan rakam

08.03.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 1,5 dönümlük serada yılın ilk erik hasadı yapıldı. İlk hasattan 50 kilogram erik elde edilirken, erikler 70 gramlık plastik kaselere konuldu. Üretici Necla Celeb, ''Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL'den aldı. Bütün üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

70 gramlık kaselere konuldu, yılın ilk eriğini tüccar satın aldı! Dudak uçuklatan rakam

Mersin'in Erdemli ilçesinde Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada can eriği hasadı yapıldı. Hasat edilen ilk erikler, 70 gramlık plastik kaselere kondu. Paketlenen erikler, büyükşehirlere gönderilecek. Üretici Necla Celeb, "Nisan ayında yapılması beklenen ilk erik hasadını, örtü altında yetiştirmenin sevincini yaşıyoruz. Yaklaşık 1,5 dönüm serada 10 yıldır erik üreticiliği yapıyorum. Çok emek veriyoruz ve erken hasat etmek için çok uğraşıyoruz. İlk hasadımızdan 50 kilogram erik elde ettik. Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL'den aldı. Bütün üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

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'ERKEN HASADIN NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'

Can eriğinin erken hasat edilmesinin nedeninin dünyadaki iklim değişikliğine bağlayan ziraat mühendisi Mustafa Besili ise, "Türkiye son yıllarda iklim değişikliğine gidiyor. Bütün üreticilerimiz, bunu dikkate alması gerekiyor. İklim değişikliğinin yaşanması ile birlikte artık birçok ürün mevsiminden önce hasat edilmeye başlayacaktır" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
memlekette bu parayı verecek keriz çok
Ne iklimi serada yetiştiriyorlar. uygun koşulları saglamislar

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