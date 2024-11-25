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70'inden sonra aradığı mutluluk başını yaktı! Artık kendi evine de giremiyor: 'Arabada yaşamaya başladım'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 11:38
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Antalya'da yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Yarbaşı 2020'de kaybettiği eşinin ardından bir kez daha dünya evine girdi. İlk 3 ay her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Yarbaşı, eşinin istekleri artınca karşılayamadığını ve sorun yaşadıklarını belirtti. Boşanmak için evinin yarısını ve arabayı isteyen eşine dava açan Yarbaşı uzaklaştırma kararı sonrası arabada yaşamaya başladı.

70'inden sonra aradığı mutluluk başını yaktı! Artık kendi evine de giremiyor: 'Arabada yaşamaya başladım'

Antalya'da 47 yıllık eşi hayatını kaybettikten sonra N.Y. (60) ile evlenen Ahmet Yarbaşı (74) hayatının kabusa döndüğünü söyledi. 1,5 yıl N.Y. ile evli kalan, yaşadıkları nedeniyle boşanma kararı alan Yarbaşı, eşinin boşanmak için 32 yıl önce emekli ikramiyesiyle aldığı evin yarısını istediğini belirterek, evden ayrılıp otomobilinde yaşamaya başladığını anlattı. “Arabada yaşamak çok zor" diyen Yarbaşı, boşanma davasının bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.

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İKİNCİ BAHARI 3 AY SÜRDÜ

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ahmet Yarbaşı, hastalıkları nedeniyle bir süredir yatağa bağımlı yaşayan 47 yıllık eşi Leyla Yarbaşı'nı 2020 yılında kaybetti. Arkadaşlarının aracı olmasıyla Ahmet Yarbaşı 2021 yılında tanıştığı N.Y. ile evlendi. İkinci baharını yaşamak için tekrar dünya evine giren Ahmet Yarbaşı'nın evliliğinin ilk üç ayında her şey yolundaydı. Ancak iddiaya göre 3 ay sonra N.Y.'nin Yarbaşı'dan istekleri artınca ikili arasında geçimsizlik başladı.

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EVİNİN VE ARABASININ YARISINI İSTEDİ

Bunun üzerine Ahmet Yarbaşı, evden ayrılarak yakınlarının yanına yerleşti. Boşanma davası da açan Yarbaşı, 32 yıl önce emekli ikramiyesiyle aldığı evine N.Y.'nin aldırdığı uzaklaştırma kararı nedeniyle giremez oldu. Yarbaşı'nın çocuklarının araya girmesiyle tekrar barışan çift, yine benzer sorunlar yaşamaya başladı. Bunun üzerine Ahmet Yarbaşı boşanmak istediğini söyleyince iddiaya göre N.Y. ise Yarbaşı'nın 32 yıl önce aldığı evinin ve arabasının yarısını isteyip, evden çıkmayacağını belirtti.

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ARABADA YAŞAMAYA BAŞLADI

Ahmet Yarbaşı 1,5 ay önce evden ayrıldı. Davanın devam ettiği sırada Yarbaşı, sokak üzerine park ettiği otomobilinin içerisinde yaşamaya başladı. Gündüzleri arkadaşlarının iş yerlerine giden Yarbaşı, geceleri ise battaniyesi ve eşyalarıyla arabasında uyuyor.Yaşadıklarını anlatan Ahmet Yarbaşı, "Eşim vefat ettikten 1 sene sonra arkadaşlarımın vasıtasıyla evlendim. İlk 3 ay her şey yolundaydı. Daha sonra eşim değişmeye başladı. Sürekli bir şeyler istemeye başladı ancak maddi durumum yetmediği için aramız açıldı. Evi terk edip dava açtım. 4 ay kadar ayrı kaldık. Bu sırada uzaklaştırma kararı aldırdı. Sonra kızımın vasıtasıyla barıştık ancak 12 gün sonra yine benzer şeyler oldu. Boşanmak istediğimi söyleyince 'Ben boşanmam' dedi. Ancak tekrardan boşanma davası açtım" dedi.

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"SÜREKLİ BANA LAF SOKUYOR"

Davanın bir an önce sonlanmasını beklediğini belirten Yarbaşı, "Evden kendim ayrıldım. Sürekli bana laf sokuyor, hakaret ediyordu. Ben de ters bir şey söylememek için ayrıldım. Evi ben 32 sene önce emekli ikramiyemle almıştım. Kendisi evden de çıkmıyor. Evin yarısını ve arabanın parasını istiyor. Kendi evime dönmek istiyorum. Sağda solda arabada yaşıyorum. Bazen akrabalarımın yanına gidiyorum. Arabada yaşamak çok zor" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya boşanma araba
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