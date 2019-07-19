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70 işçi yedikleri mantar çorbasından zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Bursa’da bir tekstil fabrikasında çalışan 70 kişi öğlen yedikleri yemekten zehirlendi.

70 işçi yedikleri mantar çorbasından zehirlendi

Bursa’da bir tekstil fabrikasında çalışan 70 kişi öğlen yedikleri yemekten zehirlendi. Mantar çorbası ve köfte yiyen işçiler zehirlendiklerini 12 saat sonra fark etti.
Olay merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSAB) bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçiler dün öğle yemeğinde mantar çorbası ile köfte yedi. İşçiler yemekten yaklaşık 12 saat sonra mide bulantısı, halsizlik, ateş ve kusma gibi şikayetlerle farklı hastanelere gitti. Yapılan incelemelerde fabrika çalışanlarının yedikleri yemekten zehirlendikleri ortaya çıktı. Farklı hastanelerde tedavi olan çalışanların hepsinin taburcu edildiği öğrenilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

70 işçi yedikleri mantar çorbasından zehirlendi

70 işçi yedikleri mantar çorbasından zehirlendi

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