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  4. 70 kilo veren Ferah Zeydan'ın son halini gören şaştı kaldı! İnanılmaz değişim olay oldu

70 kilo veren Ferah Zeydan'ın son halini gören şaştı kaldı! İnanılmaz değişim olay oldu

11.07.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Star Işığı X Factor yarışmasının jüri üyeleri arasında Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan yer alıyordu. Sevilen programa katılan Ferah Zeydan sesiyle hafızalara kazınmıştı. 70 kilo veren Zeydan’ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

70 kilo veren Ferah Zeydan'ın son halini gören şaştı kaldı! İnanılmaz değişim olay oldu

Yayınlandığı dönemde ses getiren X Factor yarışması unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Şarkı yarışmasına katılan yarışmacıların son halleri sık sık gündem oluyor. Ferah Zeydan yarışmaya katıldığında 19 yaşındaydı. 70 kilo veren Zeydan’ın son halini görenler şaştı kaldı.

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Sunuculuğunu Kadir Doğulu'nun üstlendiği X Factor'ün jüri koltuğunda Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan oturuyordu.

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One Direction grubu ve James Arthur gibi dünyaca ünlü şarkıcıların yıldız olmasını sağlayan yeni jenerasyon şarkı yarışması X Factor-Star Işığı'nın Türkiye uyarlamasında da bazı yarışmacılar ünlü oldu.

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Bu isimlerden biri olan ve Serap Erener’in Aşk şarkısını seslendirdiği performansı ile hafızalara kazınan Ferah Zeydan'ı tüm jüri üyeleri ayakta alkışlamıştı.

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Ünlü isim mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğradı ve 70 kilo verdi.

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Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.

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Zeydan yarışmadan sonra Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla da büyük beğeni topladı.

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