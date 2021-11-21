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  4. 70 kişilik ekip onu ararken, otostop çekerek ailesinin yanına gitti

70 kişilik ekip onu ararken, otostop çekerek ailesinin yanına gitti

21.11.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Esenlik yaylasına otostop çekip gelerek tuvalet ihtiyacı için giden ve bir daha haber alınamayarak kaybolan Veli Çepiç’in yine otostop yaparak memleketi Konya’nın Güneysınır ilçesine gittiği tespit edildi. Kaybolan Çepiç'i bulmak için 20 farklı noktada 70 kişiyle arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

70 kişilik ekip onu ararken, otostop çekerek ailesinin yanına gitti

Konya’dan 13 Kasım 2021 tarihinde Afyonkarahisar’a gübre taşıyan bir kamyona otostop çekerek binen Veli Çepiç (33), Hocalar ilçesi Avgan köyünde bulunan Esenli yaylasına geldi.

GELECEĞİNİ SÖYLEYİP KAYIPLARA KARIŞTI

Burada kamyon şoförüne tuvalet ihtiyacı için gidip geleceğini söyleyen Cepiç, daha sonra dönmedi. Durumdan şüphelenen kamyon sürücüsü durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

OTOSTOP ÇEKEREK AİLESİNİN YANINA DÖNMÜŞ

Kendisinden haber alınamayan şahsı arama çalışmaları 70 kişilik ekiple Esenlik Ormanı başta olmak üzere Hocalar’da 20 ayrı noktada devam ederken, Çepiç’in otostop çekerek ailesinin yanına geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgedeki AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına son verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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