70 kişilik işe 13 bin 9 kişi başvurdu, spor salonunda kura çekimi yapıldı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 70 kişilik geçici iş ilanına 13 bin 9 başvuru yapıldı. Çalışmaya hak kazanan kişiler, spor salonunda noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Türkiye İş Kurumu tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 70 kişinin istihdam edileceği geçici iş için ilan verildi. İlana 13 bin 9 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle işçilerin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, Servet Tazegül Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş umudu ile salona gelen adaylar, kurayı tribünlerden kameralar yardımıyla canlı olarak izledi.

Kura töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, kura çekiminin Bakanlığın personel alımı ile ilgili yapıldığını belirterek, "Mersin ilimize 70 kadro düştü. Bu kadrodan 11'i temizlik, 14'ü güvenlik, 5'i engelli, 1'i eski hükümlü, 20 gençlik lideri, 19'u aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere 70 kişinin kura çekimini hem canlı yayında hem de kamera kayıtları altında yapıyoruz. 10 binin üzerinde başvurunun olduğu bu kura çekimi inşallah memleketimize, Mersin'imize hayırlı olur" dedi.

Aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu adaylar, kurada isimlerinin çıkması için dua etti, töreni heyecanla izledi. Kurada adını gören adaylar büyük sevinç yaşarken, diğer adaylar ise üzüldü. Salonda ismi okunan adaylardan 2 çocuk annesi Yasemin Sert (42), "Çok mutluyum. Allah herkese iş versin. Adım çıktığında çok mutlu oldum. Çünkü çok ihtiyacım vardı" diye konuştu.