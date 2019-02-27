HABER

70 kişilik işe 13 bin 9 kişi başvurdu, spor salonunda kura çekimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 15:46 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 70 kişilik geçici iş ilanına 13 bin 9 başvuru yapıldı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 70 kişilik geçici iş ilanına 13 bin 9 başvuru yapıldı. Çalışmaya hak kazanan kişiler, spor salonunda noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Türkiye İş Kurumu tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 70 kişinin istihdam edileceği geçici iş için ilan verildi. İlana 13 bin 9 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle işçilerin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, Servet Tazegül Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş umudu ile salona gelen adaylar, kurayı tribünlerden kameralar yardımıyla canlı olarak izledi. Kura töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, kura çekiminin Bakanlığın personel alımı ile ilgili yapıldığını belirterek, "Mersin ilimize 70 kadro düştü. Bu kadrodan 11'i temizlik, 14'ü güvenlik, 5'i engelli, 1'i eski hükümlü, 20 gençlik lideri, 19'u aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere 70 kişinin kura çekimini hem canlı yayında hem de kamera kayıtları altında yapıyoruz. 10 binin üzerinde başvurunun olduğu bu kura çekimi inşallah memleketimize, Mersin'imize hayırlı olur" dedi. Aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu adaylar, kurada isimlerinin çıkması için dua etti, töreni heyecanla izledi. Kurada adını gören adaylar büyük sevinç yaşarken, diğer adaylar ise üzüldü. Salonda ismi okunan adaylardan 2 çocuk annesi Yasemin Sert (42), "Çok mutluyum. Allah herkese iş versin. Adım çıktığında çok mutlu oldum. Çünkü çok ihtiyacım vardı" diye konuştu.

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
TÜGVA’dan Kaymakam Yönden’e ziyaretTÜGVA’dan Kaymakam Yönden’e ziyaret
Tok: “Cumhur İttifakı gönüllerde kuruldu”Tok: “Cumhur İttifakı gönüllerde kuruldu”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.