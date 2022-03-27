HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 70 km uzaklıktaydı! Siren sesleri arasında "Tehdit çok ciddi" diyerek açıkladı: "Bu saldırılarla Biden'a selam gönderdi"

70 km uzaklıktaydı! Siren sesleri arasında "Tehdit çok ciddi" diyerek açıkladı: "Bu saldırılarla Biden'a selam gönderdi"

27.03.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna şehirleri Rusya’nın hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Rusya, Lviv şehrini vurmuştu. Polonya sınırına 70 km uzaklıkta olan Lviv şehrinin belediye başkanı Andriy Sadoviy, bu saldırının ABD Başkanı Joe Biden’ın Polonya’da olduğu güne denk geldiğini belirtti ve “Rusya, Polonya’da bulunan Biden’a selam gönderdi.” şeklinde konuştu. Sadoviy, “Tüm dünya anlamalı ki tehdit çok ciddi.” dedi. Öte yandan Lviv, saldırı sonrası görüntülendi.

70 km uzaklıktaydı! Siren sesleri arasında "Tehdit çok ciddi" diyerek açıkladı: "Bu saldırılarla Biden'a selam gönderdi"

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Rusya Ukrayna’nın şehirlerini vurmaya devam ediyor. Ukrayna’nın Polonya sınırına 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv kenti Rus ordusunun hedefi oldu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy ve Lviv Valisi Maksim Kozitskiy şehirdeki siren sesleri devam ederken bir basın toplantısı düzenledi.

"2 FARKLI NOKTA 2'ŞER KEZ VURULDU"

Lviv Valisi Maksim Kozitskiy şehirde vurulan noktalara değinerek, ”İyi akşamlar. Sirenler hala çalıyor hızlı olalım. Bugün altyapı bakımından önemli olan 2 yer bombalandı. Yakıt deposu ve askeri fabrika vuruldu. Her iki noktaya da 2’şer roket atıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı, yangın söndürme çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.

c8a5d821-78da-4b4c-b4d1-b8c39ab00ee6

"BIDEN'A SELAM GÖNDERDİ"

Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Polonya sınırına yakın mesafede bulunan Lviv şehrinin vurulmasının sebebinin Başkan Biden’in Polonya’da olması nedeniyle gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu son bir hafta içindeki ikinci saldırı. Altyapı hedef alındı. Şehirde ciddi manada zarar söz konusu. Saldırı sonucunda oluşan patlama dalgaları okul ve anaokulu gibi eğitim kurumlarına zarar verdi. Camlar parçalandı ancak can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşlar yaralandı. Bugünkü saldırılarla agresif ülke, Polonya’da bulunan Başkan Biden’e selam gönderdi. Lviv Polonya’ya 70 kilometre uzaklıkta. Tüm dünya anlamalı ki tehdit çok ciddi. Kimse gelecekteki planlarını bilmiyor. Tüm şehirler zor durumda. Umarım can kayıpları az yaşanır. Ne kadar silah elimizde olursa, ne kadar roket imha silahlarına sahip olursak o kadar hızlı olacak bizim zaferimiz” şeklinde konuştu.

a8102f00-5c91-48f8-9ea6-dfa790cd3990

"GAZETECİLİK KURALLARINA UYMALISINIZ"

Bir gazetecinin, “Yabancı ülke vatandaşı olan gazetecilerinin canlı yayında vurulan noktaları göstermesine nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna Vali Kozitskiy, “Yabancı gazeteciler sıcak çatışma bölgelerinde fazlaca bulundular. Sizler bizim barış içinde bir şehir olduğumuzu anlamalı ve gazetecilik kurallarına uymalısınız” şeklinde cevap verdi.

Belediye Başkanı Sadoviy ise, “Şehirdeki güvenlik seviyesini artıracak mısınız?” sorusuna, “Biz 25 Şubat’tan önce askeri noktaları Lviv’den çıkardık. Agresif ülke sivil yerleri vuruyor. Bundan dolayı şehrimizde tehlike çok yüksek. Rus roketlerinin bir sonraki hedefini bilmiyoruz. Sivastopol’den fırlatılan füzeler sadece Lviv’i vurmadı. Biz hepimiz aynı durumdayız. Ne kadar hızlı roket imha silahlarını alırsak şehrimiz o kadar güvenli olacak. Sizden ricam sığınaklara gidin sizin sağlığınız bizim için önemli. Teşekkürler” şeklinde cevap verdi.

6c03475e-242c-4409-ad95-4fc365fe6e37

LVİV SALDIRI SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Rus ordusunun Ukrayna’nın Lviv kentine 3 roket saldırısı gerçekleştirmesinin ardından şehirden yeni görüntüler geldi. Rus ordusunun 3 roket saldırısı düzenlediği şehirde en son Lviv Valisi Maksim Kozitskiy 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı. (İHA)

8c9bdc21-63ea-4522-92d1-dc0119f430cd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Blinken İsrail’de Arap Zirvesine Katılmaya GidiyorBlinken İsrail’de Arap Zirvesine Katılmaya Gidiyor
İstanbul Boğazı girişinde mayın tehlikesi!İstanbul Boğazı girişinde mayın tehlikesi!
Eyüpsultan sahilinde korkutan manzara! Hepsi kıyıya vurduEyüpsultan sahilinde korkutan manzara! Hepsi kıyıya vurdu
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor

'Cinsel ilişkiden iğreniyorum' demişti! Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı yıllara meydan okuyor

AK Parti'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması: Yüzde 50 daha düşük fiyata...

AK Parti'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması: Yüzde 50 daha düşük fiyata...

Katar'da gergin anlar! Çavuşoğlu tepki gösterdi: 'Sanırım bundan zevk alıyorsunuz'

Katar'da gergin anlar! Çavuşoğlu tepki gösterdi: 'Sanırım bundan zevk alıyorsunuz'

Son tarih 31 Aralık! Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor

Son tarih 31 Aralık! Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor

Ne yaptın Serdar Ortaç! Pantolonundaki ıslaklık şoke etti

Ne yaptın Serdar Ortaç! Pantolonundaki ıslaklık şoke etti

Evli kadın yaşananları hazmedemedi! Önce tokatladı, sonra kaldırım taşıyla...

Evli kadın yaşananları hazmedemedi! Önce tokatladı, sonra kaldırım taşıyla...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.