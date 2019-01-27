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70'lik çift hobilerini mesleğe dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yaşayan Mithat ve Kadriye Çopur çifti, çok sevdikleri hobilerini mesleğe dönüştürdü.

Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için tahtaları şekillendirmeye başlayan 72 yaşındaki Mithat Çopur, eşiyle birlikte tasarımlar yapmaya başladı. Çocuklarının tavsiyesi üzerine 9 ay önce dükkan açmaya karar veren Çopur çifti, birbirlerine sevgileriyle de çevresindekilerin hayranlığını kazanıyor.

70'lik çift hobilerini mesleğe dönüştürdü

Eski Buğday Pazarı'ndaki küçük ve tarihi dükkanlarını her sabah birlikte açan yaşlı çift, Türk Sanat Müziği eşliğinde güne başlıyor. Birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan çift, "Arasa Tahtacı Atölyesi" adını verdikleri dükkanlarında kendi deyimleriyle "ağaçların hikayesini" anlatıyor.
Limon, ceviz, Antep fıstığı, çam, zeytin gibi ağaçlardan elde edilen ahşapları, hediyelik eşyaya dönüştüren çift, yaptıkları tasarımlarla takdir topluyor. Mithat Çopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ihtiyar bir tahtacı" olduğunu, işini çok sevdiğini söyledi.
Esas mesleğinin mobilyacılık olduğunu ifade eden Çopur, "Bu yaşıma kadar reklamcılıktan ticarete birçok iş yaptım. Mobilyacılıktan emekli olduktan sonra ahşaptan ufak tefek eşyalar yapmaya başladım. Eşim de bana sürekli fikirler verirdi, yardımcı olurdu. Sonra hobimizi imalata dönüştürmeye karar verdik." dedi.
Allah kuvvet verdiği sürece işine devam edeceğini vurgulayan Çopur, şunları kaydetti:
"Eşimle birlikte çalışıyoruz. Ailedeki herkes destek oluyor. Atölyeye girdiğim zaman ne yapacağım bellisiz. En güzel ne yapılacaksa onu yapıyorum. Buraya gelen vatandaşlar ağaçları benim işlediğimi duyunca şaşırıyorlar. 'Bu yaşta nasıl yapıyorsunuz' diye soruyorlar. Hakikaten bir zeytin ağacını işlemek mermeri işlemekten daha zor ama bir eseri meydana getirmek çok rahatlatıyor. Yaptığımız eşyalara torunlarımızın adını veriyoruz. Eşimin benim yanımda olması güç veriyor. Birlikte çok mutluyuz. Allah bütün çiftleri ömür boyu mutlu etsin inşallah."

'EVDE DE İŞTE DE BİRLİKTEYİZ'

'EVDE DE İŞTE DE BİRLİKTEYİZ'
72 yaşındaki Kadriye Çopur da eşinin ahşap oymayı çok sevdiğini belirterek, mumluk ve sunumluk tepsi yaptığını söyledi. Evde birlikte çalıştıklarını anlatan Çopur, şöyle konuştu:
"Ben ona fikirler verirdim, yardım ederdim. Sonra butik olarak yapmaya karar verdik. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrılmıyoruz birbirimizden. Evde de işte de beraberiz. Bizi gören herkesin çok hoşuna gidiyor.
Bu yaştan sonra zor olduğunu söyleyenler oluyor ama biz hiç zorlanmıyoruz, çok mutluyuz. Eşimle 7 sene nişanlı kaldık, 48 yıldır da evliyiz. Birbirimizi kırmamaya, üzmemeye çalışarak yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz."
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hobi ahşap oymacılığı

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