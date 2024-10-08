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  4. 70 metre uzunluğunda... Fethiye'de lüks yata vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi!

70 metre uzunluğunda... Fethiye'de lüks yata vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi!

08.10.2024 19:57
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Fethiye'de 70 metre uzunluğundaki lüks yata 65 ton akaryakıtla ikmal edildi. Lüks yata vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

70 metre uzunluğunda... Fethiye'de lüks yata vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi!

Fethiye Limanı, dünyanın en lüks yatlarından birine ev sahipliği yaptı. Cayman Adaları bayraklı 70 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki "Cloudbreak" isimli mega yat, limana yanaştı. Yata, Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıtın ikmali yapılmaya başlandı. 65 ton yakıt alacak olan yat, lüks detayları ve donanımıyla dikkat çekiyor.

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Almanya'da 2016 yılında inşa edilen "Cloudbreak" isimli mega yat, 12 misafiri ağırlayabilme kapasitesine sahip olup, 22 kişilik mürettebatla hizmet veriyor.

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Yatın donanımları arasında bir helikopter pisti, spa, spor salonu, havuz, sauna, masaj odası ve sinema salonu yer alıyor. Ayrıca yat üzerinde özel bir helikopter de bulunuyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Akaryakıt
Satış
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Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
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Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.79
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.73
Gazyağı
36.98
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Anahtar Kelimeler:
Fethiye yat Akaryakıt
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