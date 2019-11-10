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70 metrelik kulede Ata'ya saygı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:58 | Son Güncelleme

Çorum?da Türkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı.

Çorum?da Türkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenlerle anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte 70 metre yüksekliğindeki demir kulede, bakım, onarım ve boya işlerini yürüten endüstriyel dağcıların da işi bırakıp, saygı duruşuna geçtiği görüldü.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen anma programına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05?i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. Törende duygu dolu anlar yaşandı.
KULEDE ÇALIŞAN DAĞCILARDAN ATA'YA SAYGI
Kent merkezinde saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Gazi Caddesi'ndeki 70 metre yüksekliğindeki demir kulede, vincin ulaşamadığı noktalardaki bakım, onarım ve boya işlerini yürüten endüstriyel dağcılar, belediye çalışanlarıyla ellerindeki işleri bırakıp saygı duruşuna geçti.

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