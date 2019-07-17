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70 milyon lira talihlisini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesinin hazır olduğunu belirterek, "70 milyon liralık bu ikramiyeyi hazırladılar dakika dakika, talihlimizin gelip ikramiyesini almasını bekliyoruz" dedi.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, 70 milyon liranın talihlisini beklediklerini belirterek, "16 Temmuz saat 08.30 civarında Milli Piyango İdaremizi arayan ve Özel Kalem yetkililerimizle görüşen ve kendisini ifade eden talihli adayı kişi gün içerisinde veya en yakın zamanda başvurusunu yapacağını söyledi" ifadelerini kullandı.Talihlinin yurt dışında yaşadığını ve büyük ikramiyeyi kazandığını sonradan fark ettiğini anlattığını belirten Uçar, "İkramiyeyi kazandığını Avrupa’da yaşadığı için İstanbul’a bir cenazeye geldiği anda fark ettiğini ifade etti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesinin hazır olduğunu belirterek, "70 milyon liralık bu ikramiyeyi hazırladılar dakika dakika, talihlimizin gelip ikramiyesini almasını bekliyoruz" dedi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, 70 milyon liranın talihlisini beklediklerini belirterek, "16 Temmuz saat 08.30 civarında Milli Piyango İdaremizi arayan ve Özel Kalem yetkililerimizle görüşen ve kendisini ifade eden talihli adayı kişi gün içerisinde veya en yakın zamanda başvurusunu yapacağını söyledi" ifadelerini kullandı.
Talihlinin yurt dışında yaşadığını ve büyük ikramiyeyi kazandığını sonradan fark ettiğini anlattığını belirten Uçar, "İkramiyeyi kazandığını Avrupa’da yaşadığı için İstanbul’a bir cenazeye geldiği anda fark ettiğini ifade etti. Dünden bu yana talihlimizi bekliyoruz. Bu durumda Milli Piyango İdaresi olarak üzerimize düşen neyse yetkili arkadaşlarımızı ve ikramiye kontrol heyetimizi uyarmak ve hazırlıklarını tamamlamasını sağlamak" diye konuştu.
Büyük ikramiye dışındaki tüm ikramiyeleri ödediklerini söyleyen Uçar, "Sadece büyük ikramiye kaldı. Onu da idare olarak verip vazifemizi yerine getirmiş olabilmenin umudunu yaşıyoruz. Bu anlamda çalıştığımız ve saygıdeğer bankamızla da görüştük. Onlar da 70 milyon liralık bu ikramiyeyi hazırladılar dakika dakika, talihlimizin gelip ikramiyesini almasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Milli Piyango İdaresinin Türkiye Cumhuriyeti’nin en saygıdeğer kurumlarından olduğunu ve ikramiyenin başkasına verildiği haberlerinin ’yalan’ olduğunu dile getiren Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "İkramiyenin başkasına verildiğini söyleyen veya bunu dedikodu anlamında yaymak isteyen mecralar oldu. Milli Piyango İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en saygıdeğer kurumlarından bir tanesidir. Kamuoyu ile paylaşmadan böyle bir işlem yerine getirilemez. Bunu özellikle talihlimize de kendisi, vekili ya da çalıştığı bankanın yetkilileriyle irtibata geçerek en yakın zamanda idaremize başvurmasını, biletini ibraz etmesini ve gelip burada gözüken 70 milyon liralık bakiyesini ister elden, ister hesaptan almasını bekliyoruz" dedi.
İkramiyenin talihli almadığında 31 Aralık akşam saat 17.00’de Hazineye kalacağını aktaran Uçar, "Biz istiyoruz ki, bu talihlimiz ikramiyesini alsın. Yeni yılın özlemle beklenen ikramiyesinin çalışmalarını yapalım ve kamuoyuna ilan edelim" ifadelerini kullandı.

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor

70 milyon lira talihlisini bekliyor
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