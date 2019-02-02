70 milyon turist hedefi için dev hamle sürüyor

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Yabancı ziyaretçi sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artarak 39 milyon 488 bine yükselen Türkiye'de, 2023 için belirlenen "70 milyon turist, 70 milyar dolar" hedefine ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Türkiye'yi turizmde öncü haline getirmek için Türkiye'nin "50 milyon turist, 50 milyar dolar" olan 2023 turizm hedefini, "70 milyon turist, 70 milyar dolar" olarak revize eden Bakanlık, bu hedefe ulaşılmak için hazırladığı kapsamlı yol haritasını devam ettiriyor.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm politikalarında ilk kez özel sektörün de söz sahibi olmasını sağlayacak ve bir "çatı yapı" olma özelliğini taşıyacak Turizm Geliştirme Fonu'nun son aşamaya geldiğini, seçimlerden sonra hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Turizm Geliştirme Fonu'nun kurulmasına ilişkin taslakta, kurumun "tanıtma ofisi" ve "yatırım ofisi" olarak iki bölümden oluşması öngörülüyor.