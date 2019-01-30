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70 milyonluk biletin Üsküdar’da seyyar bayiden satıldığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:21 | Son Güncelleme

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği tam biletin Üsküdar’da satıldığı ortaya çıktı.

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği tam biletin Üsküdar’da satıldığı ortaya çıktı. "7615536" numaralı tam bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, "Çok mutluyum, sanki büyük ikramiye bana çıktı" dedi. Büyük ikramiye talihlisine tavsiyeler de veren Özçalımlı, ""Büyük ikramiye çıkan kişiye önce sağlık diliyorum. Ondan sonra da arkadaş iyi düşünsün, parayı iyi değerlendirsin" dedi.
Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği tam biletin Üsküdar İskele’de seyyar bayilik yapan Ali Özçalımlı tarafından satıldığı ortaya çıktı. Yıllardın milli piyango bileti sattığını söyleyen Özçalımlı, "Çok mutluyum. Bana çıkmış gibi oldum. Sanki büyük ikramiye bana çıkmış" ifadelerini kullandı.
Büyük ikramiye talihlisine tavsiyelerde bulunan Özçalımlı, "Bana çıkmış olsaydı 10 gün düşünürdüm hiçbir şey yapmadan. Bir dönem durumum fena değildi. Parasızlık insanı bitiriyor. Para olduğu zaman da aklını iyi kullansın. Çıkan kişiye öncelikle sağlık diliyorum. Ondan sonra arkadaş bu parayı iyice değerlendirsin" şeklinde konuştu.
Seyyar bayilerin zor şartlarda çalıştığını söyleyen Özçalımlı, "Zor şartlarda çalışıyoruz. Piyango biletlerini adeta yalvararak satıyoruz. Bileti alan kişi zaten tanıdıksa benim durumumu bilir" diye konuştu.
Özçalımlı’dan yılbaşı bileti alan Mustafa Çatak isimli vatandaş ise, "Ben de buradan aldım. Benden bir evvel alan 60 yaşlarında bir adamdı ona çıktı. Tahminim odur" dedi.

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