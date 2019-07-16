HABER

70 milyonluk talihli ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli sonunda ortaya çıktı.

Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli sonunda ortaya çıktı. Bu sabah Milli Piyango İdaresi’ni arayan talihlinin gün içinde Ankara’ya gelerek ikramiyesini alacağı öğrenildi. Gurbetçi olduğunu söyleyen talihlinin İstanbul’daki evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını idda etti.
Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde, 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, 197 gün sonra ortaya çıktı. Bu sabah Milli Piyango İdaresi’ni arayan bir kişi 70 milyonluk büyük ikramiyenin kendisine çıktığını söyledi. İsmini vermek istemeyen ve gurbetçi olarak Avrupa’da yaşadığını söyleyen talihli, İstanbul’a bir cenaze töreni için geldiğini, evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini söyledi. Büyük ikramiye talihlisi olduğunu iddia eden kişi ilk uçakla Ankara’ya gelerek ikramiyesini almak istediğini Milli Piyango İdaresi yetkililerine iletti. Talihli yetkililerden isminin gizli tutulmasını da istedi.
Talihli çıkmazsa hazineye devrediliyor
2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, ‘7615536’ numaralı tam bilete isabet etmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Milli Piyango biletinin zaman aşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zaman aşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, idare hesaplarına gelir kaydedilerek hazineye devredilir” denilmişti. Milli Piyango İdaresi internet sitesine konulan sayaçta bugün itibariyle ikramiyenin hazineye devredilmesine 168 gün kaldığını belirtiliyor.
Milli Piyangonun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden tam biletin Üsküdar’daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı.
Bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, “Çıkan arkadaş parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için” açıklamasında bulunmuştu.

PARTNEROnlar dünyanın en pahalı laptopları!Onlar dünyanın en pahalı laptopları!
Temmuz ayında gençlerin kar keyfiTemmuz ayında gençlerin kar keyfi
İşte Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleriİşte Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

Saat kulesi mescit minaresi olarak inşaa edilmiş

O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.