70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?

İl plaka kodu, pek çok insan tarafından merak edilen konulardan biridir. Bilhassa sınav ya da yarışmalarda da karşımıza çıkabilen il plakaları, 81 ile karşılık gelmek üzere 81 adettir. İlk 67 plaka kodunda alfabetik bir düzen görülürken sonraki 14 plaka, bu 67 ilden daha sonra il statüsü kazanmış illeri gösterir. Dolayısıyla bu plakalardaki sıralama il olma tarihine göre yapılmıştır. Araç plakalarının işlevsel olarak araçlar hakkında bilgi edinebilmeyi ve işlem gerçekleştirebilmeyi sağlar. Bu doğrultuda yetkili birimler plaka üzerinden son derece kolay bir biçimde araçların bilgi ve işlem takibini yapabilir. Bu nedenle araçlarda yer alan plaka tabelasının net görünür bir biçimde konumlandırılması oldukça önemlidir. Yazımızın devamını inceleyerek "70 plakası hangi il için kullanılır? 70 plaka kodu hangi şehirdeki arabalara verilir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

70 Nerenin Plakası?

70 araç plakası Karaman iline aittir. Herhangi bir anda 70 plaka imi hangi ile aittir gibi bir soruyla karşılaşırsanız, kendinizden emin bir biçimde Karaman cevabını verebilirsiniz. Bir önceki sırada bulunan 69 plaka numarası ise Bayburt ilinin plakasıdır. Benzer bir biçimde sonraki sırada yer alan 71 plakası da Kırıkkale ilinin plaka numarasıdır. Karaman iline bağlı ilçelerin plaka kodlarını görüntüleyebilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.