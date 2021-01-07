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70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?

07.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?

Araçların ön ve arka kaputlarının alt kısmında yer alan plaka kodu, rakam ve harflerden oluşan küçük bir tabeladır. Ülkemizin plaka kodları, iki haneli bir sayıyla başlar ve bu sayının ardından gelen harf ve rakam kombinasyonları ile devam eder. Başta bulunan iki sayı aracın kayıtlı olduğu ilin plaka numarasıdır. Peki 70 nerenin plakası olarak geçer? 70 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

İl plaka kodu, pek çok insan tarafından merak edilen konulardan biridir. Bilhassa sınav ya da yarışmalarda da karşımıza çıkabilen il plakaları, 81 ile karşılık gelmek üzere 81 adettir. İlk 67 plaka kodunda alfabetik bir düzen görülürken sonraki 14 plaka, bu 67 ilden daha sonra il statüsü kazanmış illeri gösterir. Dolayısıyla bu plakalardaki sıralama il olma tarihine göre yapılmıştır. Araç plakalarının işlevsel olarak araçlar hakkında bilgi edinebilmeyi ve işlem gerçekleştirebilmeyi sağlar. Bu doğrultuda yetkili birimler plaka üzerinden son derece kolay bir biçimde araçların bilgi ve işlem takibini yapabilir. Bu nedenle araçlarda yer alan plaka tabelasının net görünür bir biçimde konumlandırılması oldukça önemlidir. Yazımızın devamını inceleyerek "70 plakası hangi il için kullanılır? 70 plaka kodu hangi şehirdeki arabalara verilir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

70 Nerenin Plakası?

70 araç plakası Karaman iline aittir. Herhangi bir anda 70 plaka imi hangi ile aittir gibi bir soruyla karşılaşırsanız, kendinizden emin bir biçimde Karaman cevabını verebilirsiniz. Bir önceki sırada bulunan 69 plaka numarası ise Bayburt ilinin plakasıdır. Benzer bir biçimde sonraki sırada yer alan 71 plakası da Kırıkkale ilinin plaka numarasıdır. Karaman iline bağlı ilçelerin plaka kodlarını görüntüleyebilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Karaman Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Merkez ilçesi hariç Karaman iline bağlı olan beş ilçe daha vardır. Bu ilçeler; Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek olarak sıralanabilir. Ancak plaka kodu açısından bakıldığında Ermenek ilçesi dışındaki ilçeler, merkez ilçesi kapsamında değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu ilçelerin ayrı bir plaka kodu bulunmaz. Merkez ilçesine kayıtlı plakalar ise "AC, AZ, DA, DZ, EA, EZ, F, M, ve T" harfleriyle başlar. Merkez ilçesi plakaları şu şekilde gösterilebilir:

70 AC 001 ile 70 AZ 999
70 DA 001 ile 70 DZ 999
70 EA 001 ile 70 EZ 999
70 F 0001 ile 70 F 9999
70 M 0001 ile 70 M 9999
70 T 0001 ile 70 M 9999

Karaman Ermenek İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Karaman Ermenek ilçesine kayıtlı olan plakalar yalnızca "E" harfiyle başlar. Dolayısıyla ilçenin plaka numaraları şu şekilde düzenlenir:

70 E 0001 ile 70 E 9999

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