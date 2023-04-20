70 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 70 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan her araç sahibinin yasalarda açık ve net bir şekilde ifade edilen trafik kurallarına uyması gerekmektedir. Araç sahipleri bu kurallara uymadığı zaman birtakım cezai yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. Bu yaptırımların içeriği işlenen trafik suçuna göre değişmektedir. Ayrıca bu cezalar kodlar ile gösterilmektedir. 70 trafik cezası da bu cezai yaptırımlar arasında yer almaktadır.

70 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 70.maddesinde net bir ifadeyle 70 trafik cezası ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Buna göre gerekli görülen yerlerden müsaade almadan kara yolu üzerinde yarış yapmak ya da koşu düzenlemek kanunen yasaktır. Bu yasağa uyulmadığı takdirde Trafik Kanunu’nda yer alan 70 trafik cezası uygulanmaktadır. Ayrıca kara yolu üzerinde koşu yapan kişiler veya yarış yapanlar görevliler tarafından fark edildiği anda durdurulmaktadır.

70 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Trafik cezası almamak veya cezayla karşılaşmamak için hem yayaların hem de sürücülerin belirtilen kurallara harfiyen uyması büyük bir önem taşımaktadır. 70 trafik cezası maddesi ihlalin konusu kara yollarında ilgili yerlerden izin almadan koşu yapmak ya da yarış düzenlemektir. Bu trafik kuralını çiğneyen bireylere idari para cezası yazılmaktadır.

70 trafik cezası tutarı nedir?

Trafiğin akışını bozacak veya kazaya sebep olacak her türlü hareketten tüm sürücülerin uzak durması gerekmektedir. 70 trafik kuralına karşı gelenler birtakım idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. 70 trafik cezası tutarı güncel olarak 1.979 TL’dir. Bu cezayla karşılaşan bireylerin bu parayı ödemeleri için 15 günlük süre verilmektedir. Eğer bu süre zarfı içerisinde para cezası ödenirse %25 oranında indirimden yararlanılmaktadır.

70 trafik cezası kimlere uygulanır?

70 trafik cezası, taşıt yollarında izinsiz bir şekilde koşu yapan veya yarış düzenleyen şahıslara uygulanmaktadır. Bu trafik cezasına karşılık gelen herhangi bir ceza puanı yoktur. Yalnızca idari para cezası kesilmektedir.

