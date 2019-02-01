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70 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki işçi emeklisi Halil Özçelik, çok istediği Kur’an-ı Kerim’i okumayı bir aylık çalışma sonucu 70 yaşında öğrendi.Daha önce Kur’an-ı Kerim okumayı hiç bilmediğini söyleyen Halil Özçelik, “Emekli olduktan sonraki senelerde hep kendimi boşlukta hissettim.

70 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki işçi emeklisi Halil Özçelik, çok istediği Kur’an-ı Kerim’i okumayı bir aylık çalışma sonucu 70 yaşında öğrendi.
Daha önce Kur’an-ı Kerim okumayı hiç bilmediğini söyleyen Halil Özçelik, “Emekli olduktan sonraki senelerde hep kendimi boşlukta hissettim. Bir süre önce Kur’an-ı Kerim’i çok iyi bilen akrabamız İbrahim Candan hocamız bana öğretebileceğini söyledi. Ben de zaten çok istiyordum. Bunun üzerine yatsı namazlarından sonra belediyemizin akşamları boş olan işçi toplanma odasında derslere başladık. Yaklaşık bir aylık süre zarfında şükürler olsun yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i geç de olsa öğrendim. Öğrenmenin yaşı yok ve herkese tavsiyem benim gibi yaşlanmayı beklemeden Kur’an-ı Kerim okumayı daha erken yaşlarda öğrensinler” dedi.

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