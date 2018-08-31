HABER

70 yaşında olduğuna kimse inanamıyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

70 yaşındaki İngiliz kadın, fit görünümü ile herkesi şaşkına çeviriyor.

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla gençlere meydan okuyan Norma Williams, bakın bu görünüşünü neye borçlu olduğunu söylüyor...

Onu gören şaşıp kalıyor! 70 yaşında ama...

1 / 16

Fitness hayranı Norma Williams isimli kadının 70 yaşında olduğuna kimse inanmıyor.
2 / 16

İtalya'da yaşayan İngiliz asıllı Norma yaşıtlarına göre çok daha genç gözükmenin sırrının sağlıklı yaşamdan geçtiğine vurgu yapıyor.
3 / 16

Ara sıra kaçamak yaptığını da söyleyen Norma, haftanın 7 günü de egzersiz yapıyor.
4 / 16

Görünüşünün genlerine de borçlu olduğunu itiraf eden Norma, 80 yaşındaki eşi Laurie ile birlikte yaşıyor.
5 / 16

Süper model fiziğine sahip olmanın iyi görünmek anlamına gelmediğini söyleyen Norma, 'Benim için mükemmel vücut şekli, az yağlı bir bedenden geçiyor. İnce bel, karşıdan bakıldığında düz görünen bir vücut ideal olan.
6 / 16

Bazı kişilerde hafif göbek olabiliyor. Ya da kıvrımlı bir vücuda sahip olabiliyorlar. Ancak benim beğenim bu yönde değil.
7 / 16

Ben bir model görünüşünden bahsetmiyorum. Hepimizin gördüğünde beğendiği ve harika olduğunu düşündüğü bir beden hakkında konuşuyorum.' diyen Norma, yaşına rağmen oldukça fit görünümüyle dikkatleri üzerine topluyor.
8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Norma Williams sosyal medya instagram

En Çok Okunan Haberler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi

14 asırdır yaşıyor! Manazan Güzeli'nin saç örgüsü dahi duruyor

14 asırdır yaşıyor! Manazan Güzeli'nin saç örgüsü dahi duruyor

Sarhoş kadının kucak dansı uçağı birbirine kattı

Sarhoş kadının kucak dansı uçağı birbirine kattı

İki asırlık Osmanlı saray saatleri göz kamaştırıyor

İki asırlık Osmanlı saray saatleri göz kamaştırıyor

Instagram fenomeni Galatasaray formasıyla!

Instagram fenomeni Galatasaray formasıyla!

Antalya'da 2 bin yıllık keşif! Bu kez denizin altından çıktı

Antalya'da 2 bin yıllık keşif! Bu kez denizin altından çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.