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Yaşını duyan şok oluyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 08:49 | Son Güncelleme

70 yaşındaki İngiliz kadın, fit görünümüyle yaşını hiç göstermiyor.

70 yaşındaki İngiliz kadın, fit görünümü ile herkesi şaşkına çeviriyor.

70 yaşında olduğuna kimse inanmıyor

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Sosyal medyada paylaştığı pozlarla gençlere meydan okuyan Norma Williams, bakın bu görünüşünü neye borçlu olduğunu söylüyor.
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Fitness hayranı Norma Williams isimli kadının 70 yaşında olduğuna kimse inanmıyor.
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İtalya'da yaşayan İngiliz asıllı Norma yaşıtlarına göre çok daha genç gözükmenin sırrının sağlıklı yaşamdan geçtiğine vurgu yapıyor.
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Ara sıra kaçamak yaptığını da söyleyen Norma, haftanın 7 günü de egzersiz yapıyor.
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Görünüşünün genlerine de borçlu olduğunu itiraf eden Norma, 80 yaşındaki eşi Laurie ile birlikte yaşıyor.
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Süper model fiziğine sahip olmanın iyi görünmek anlamına gelmediğini söyleyen Norma, 'Benim için mükemmel vücut şekli, az yağlı bir bedenden geçiyor. İnce bel, karşıdan bakıldığında düz görünen bir vücut ideal olan.
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Bazı kişilerde hafif göbek olabiliyor. Ya da kıvrımlı bir vücuda sahip olabiliyorlar. Ancak benim beğenim bu yönde değil.
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Ben bir model görünüşünden bahsetmiyorum. Hepimizin gördüğünde beğendiği ve harika olduğunu düşündüğü bir beden hakkında konuşuyorum.' diyen Norma, yaşına rağmen oldukça fit görünümüyle dikkatleri üzerine topluyor.
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kadın genç görünmek fit vücut

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