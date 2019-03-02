70 yaşında spor tutkusuyla örnek oluyor

ENES SANSAR - Amasya'da yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Abdurrahman Gültekin, ilerleyen yaşına rağmen zor hareketleri rahatlıkla yapabilmesiyle dikkati çekiyor.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Gültekin, üniversite yıllarında judo yapmaya başladı. Bir daha sporu hayatından çıkarmayan Gültekin, ilerleyen yıllarda tekvando, boks, karate, wushu kungfu, kickboks gibi pek çok spor dalıyla da ilgilendi.

Son 15 yıldır ağırlıklı olarak fitness aletleriyle çalışan 3 çocuk, 6 torun sahibi Gültekin, bugüne kadar farklı branşlarda katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.

İlerlemiş yaşına rağmen yeteneği ve tecrübesini birleştirerek gençlere eğitim veren Gültekin, birbirinden güç hareketleri yaparak herkesin takdirini kazanıyor.

- "Spor yapanın ihtiyarlığı da sağlıklı oluyor"

Gültekin, AA muhabirine, spor yapmanın kendisine en büyük faydasının zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlaması olduğunu söyledi.

Sporun yaşı olmadığını, herkesin her yaşta yapabileceği bir spor branşı olduğunu anlatan Gültekin, "18 yaşımda başladım spora. Değişik branşlarda çalıştım. Bu sadece bir spor değil, yaşam tarzı olmaya başladı. Çünkü gördüm ki spor yapanın ihtiyarlığı da sağlıklı oluyor. Şu anki sağlığım spor sayesinde. Genç yaşta spor yapmak, ihtiyarlığa yatırımdır." dedi.