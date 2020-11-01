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34 saat sonra mucize kurtuluş! 70 yaşındaki Ahmet Çitim’in enkazdan kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 15:16 | Son Güncelleme

İzmir’de depremde yıkılan Ali Rıza Bey Apartmanı’ndan 34 saat sonra sağ olarak çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim’in enkazdan kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.

34 saat sonra mucize kurtuluş! 70 yaşındaki Ahmet Çitim’in enkazdan kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Yıkılan Ali Rıza Bey Apartmanı’nda 34 saat sonra sevindiren haber geldi.

Enkazın altında kalan 70 Yaşındaki Ahmet Çitim isimli vatandaş, İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri tarafından saatler sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın tedavisi sürerken, kurtarma anları ise saniye saniye görüntülendi.

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Ekipler tarafından titiz bir şekilde gece 01.00’de başlayan kurtarma çalışmalarının sabah 09.00’da mutlu sonla bitmesi herkesi sevindirdi.

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BAKAN KOCA HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Koca, depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim’i Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Çitim'le sohbet eden Bakan Koca, depremzedenin sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı. Bakan Koca dün gece, 70 yaşındaki Çitim'in enkazdan çıkarıldığı anda ve ambulansta yapılan ilk müdahalesinde yanında bulunmuştu.

(İHA-DHA)

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