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70 yaşındaki adam, eşini öldürüp intihar etti! Oğulları sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 13:13 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü. Ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Haberi duyarak olay yerine gelen çiftin oğlu gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

70 yaşındaki adam, eşini öldürüp intihar etti! Oğulları sinir krizi geçirdi

Kan donduran olay, Kartal Esentepe Mahallesi Leman Sokakta 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki L. O., tartıştığı eşi Z.O.(68)‘u bıçaklayarak öldürdü. Ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın ve eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇİFTİN OĞULU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberi alarak çalıştığı iş yerinden çıkıp olay yerine gelen çiftin oğlu gözyaşlarına boğuldu.

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Kaynak: İHA-DHA

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