70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki kanser hastası bir adam, röntgen çektirmek için hastaneye gitti. Sonuçları aldığındaysa hem kahkahalarla güldü, hem de şaşkına döndü. İşte o ilginç olayın detayları...

'Yok artık!' dedirten röntgenler

1 / 30 Yemek borusu kanseri sebebiyle 3 yıl boyunca tedavi görmek durumunda kalan 70 yaşındaki Peter Cavanagh, hastalığının nüksetmesi sebebiyle tekrar tedavi sürecine başladı. Omurgasını da etkileyen rahatsızlığından dolayı röntgen çektiren yaşlı adam, sonucu gördüğünde 50 yıllık eşi Tess ile birlikte gülmeye başladı.

2 / 30 Çünkü röntgen filminde 'cocker spaniel' cinsi bir köpeğin sureti gözüküyordu. Bu büyük bir tesadüften başka bir şey değildi. Görüntü hakkında şakalar yapan yaşlı adam, İngiltere gazetelerinde gündem oldu. Peter Cavanagh, "Ailemle köpeğin cinsinin beagle mı, spaniel mı olduğunu tartıştık ama bence kesinlikle spaniel. Burnu tam olarak, kanserin vücudumu etkilediği yerde" dedi.

3 / 30 3 çocuğu ve 20'den fazla torunu olan adam konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kanser hoş bir hastalık değil ancak gülümsemeye ve savaşmaya devam etmelisiniz. Umarım bu, bana benzer durumda olan insanların da yüzlerinin gülmesini sağlar. Gülmeye devam etmelisiniz!" ifadelerini kullandı.

4 / 30 Bu sevimli köpeğin İngiltere'de çekilen röntgene nasıl dahil olduğu tam olarak bilinmese de ortaya çıkan birbirinden ilginç röntgen sonuçları görenleri hayrete düşürebiliyor. İşte sosyal medyada büyük ses getiren diğer röntgenler...

5 / 30 'YOK ARTIK' DEDİRTEN RÖNTGENLER! Röntgen çekimiyle insan vücudunda görüntülenen şeylere inanamayacaksınız! (Dolu tabanca)

6 / 30 Bıçak

7 / 30 İçki şisesi

8 / 30 Barbie bebeği

9 / 30 Yüzük

10 / 30 Makas

11 / 30 Cep telefonu

12 / 30 El bombası

13 / 30 Kitap

14 / 30 Kaset

15 / 30 Elektrikli testere

16 / 30 Çivi

17 / 30 İşte görenleri şaşırtan diğer röntgenler...

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