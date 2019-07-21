HABER

70 yaşındaki hükümlü, cezaevinde üniversiteyi bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bir suçtan hükümlü olarak bulunan Sadık Şehidoğlu (70), gençlik döneminde bitirdiği ilk üniversitenin ardından 13 yıl önce girdiği cezaevinde ikinci üniversiteyi bitirip diplomasını aldı.  Hükümlülere örnek olan Sadık Şehidoğlu, “Mahkum olmak dünyanın sonu değil.

70 yaşındaki hükümlü, cezaevinde üniversiteyi bitirdi

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bir suçtan hükümlü olarak bulunan Sadık Şehidoğlu (70), gençlik döneminde bitirdiği ilk üniversitenin ardından 13 yıl önce girdiği cezaevinde ikinci üniversiteyi bitirip diplomasını aldı.
Hükümlülere örnek olan Sadık Şehidoğlu, “Mahkum olmak dünyanın sonu değil. Cezaevinde bulunmak dezavantaj olabilir ama devletimizin sağladığı imkanları değerlendirip okumak, meslek sahibi olmak ve tahliye olunca suçtan uzak durarak yaşayabilmek mümkün" dedi.
4 çocuk babası Sadık Şehidoğlu, yatılı olarak ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra edebiyat bölümü istemesine rağmen öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni kazandı. 1972 yılından üniversiteden mezun olup Maliye Bakanlığı'nda 30 yıl boyunca çeşitli görevlerde çalışan ve daire başkanı olarak emekli olan Şehidoğlu, karıştığı bir suç nedeniyle 2006 yılında cezaevine girdi. Adana Açık Ceza İnfaz Kurumuna 2015’te gelen hükümlü, aynı yıl, içinde ukde kalan bölümü bitirmek için yeniden üniversite sınavına girdi. Cezaevindeyken hem Başsavcılığın hem de cezaevi idaresinin desteğiyle sınava çalışan Sadık Şehidoğlu, 66 yaşındayken çocukluktan beri hayali olan Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı. Üniversite öğretimi boyunca ders saatlerine göre cezaevinden izinli çıkan hükümlü, bütünlemeye dahi kalmadan 4 yılda mezun oldu. İkinci üniversiteyi 70 yaşında bitiren Şehidoğlu, mezuniyet töreninde çocukları ve torunlarıyla kep atma mutluluğunu yaşadı.
‘EN ÇOK KİTAP OKUYAN HÜKÜMLÜ’ OLDU
Adana’dan önce bulunduğu cezaevinde ‘en çok kitap okuyan hükümlü’ olarak ödüllendirilen Sadık Şehidoğlu, cezasının kalan kısmını Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında çekiyor. Cezaevindeki aldığı eğitimle yaptığı yağlı boya resimleri birçok yerde sergilenen ve dört duvar arasını fırsata çevirerek kurslara katılıp sürekli kendisini geliştiren Şehidoğlu, diğer hükümlülere de örnek oluyor. Hükümlülere umutlarını kaybetmemelerini ve eğitime yönelerek tahliye olduktan sonra suçtan uzak kalmalarını tavsiye eden Şehidoğlu, “Mahkum olmak dünyanın sonu değil. Cezaevinde olmak dezavantaj olabilir ama devletimizin sağladığı imkanları değerlendirip okumak, meslek sahibi olmak ve tahliye olunca kimseye muhtaç olmadan suçtan uzak durarak yaşayabilmek mümkün. Bu düşünceye göre hareket ederseniz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının tüm birimleri ve yetkilileri elinizden tutarak mümkün olan her türlü desteği sağlıyorlar, ilkokuldan üniversiteye okuma arzusu içinde olan herkese yardımcı oluyor. Cezaevindeki eğitim hayatım boyunca destek olan Başsavcılığımıza, cezaevi idaresine ve Adalet Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak da, hükümlülere kendilerini geliştirmeleri amacıyla infazları süresince destek verdiklerini belirterek, “Devletimizin sağladığı imkanlarla, büyük bir azim örneği gösterip cezaevinde ikinci üniversiteyi bitiren ve tüm hükümlülerimize örnek olan Sadık Şehidoğlu’nu başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

70 yaşındaki hükümlü, cezaevinde üniversiteyi bitirdi70 yaşındaki hükümlü, cezaevinde üniversiteyi bitirdi70 yaşındaki hükümlü, cezaevinde üniversiteyi bitirdi

PARTNERİşte ünlülerin ünsüz Slav ikizleriİşte ünlülerin ünsüz Slav ikizleri
İzmir'de belediye genel sekreterinin adıyla dolandırıcılık uyarısıİzmir'de belediye genel sekreterinin adıyla dolandırıcılık uyarısı
Tuz Gölü üzerinde nikah kıydılarTuz Gölü üzerinde nikah kıydılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İstanbul'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.