HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 70 yaşındaki İsmail dedenin karda kızak keyfi izleyenleri gülümsetti

70 yaşındaki İsmail dedenin karda kızak keyfi izleyenleri gülümsetti

26.12.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Kazıkbeli Yaylası’nda, araç arkasına bağlanan kızakla karın keyfini çıkaran 70 yaşındaki İsmail Çakmak’ın görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası’ında vatandaşlar karın tadını kızaklarla doyasıya çıkarıyor. Kazıkbeli yaylasında yaşayan Ahmet Keskin isimli vatandaş, aracının arkasına halatla bağladığı kızaklarla genç, yaşlı, çocuk demeden isteyen herkesi bu eğlenceye ortak ediyor.

Bu renkli görüntüleri sosyal medya hesaplarında da paylaşan Ahmet Keskin’in aracının arkasına bağladığı kızaklarla karın tadını çıkaran 70 yaşındaki İsmail Çakmak’ın görüntüleri ise yoğun ilgi gördü. İlerleyen yaşına rağmen, çocuklar gibi eğlenen ve mutluluğu yüzünden okunan 70 yaşındaki İsmail Çakmak’ın görüntüleri, soğuk kış günlerinde izleyenlerin içini ısıttı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir anda ortaya çıkınca şaşırdılar! Hemen kayda aldıBir anda ortaya çıkınca şaşırdılar! Hemen kayda aldı
Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...
Terör örgütü PKK yanlıları, Paris'i savaş alanına çevirdiTerör örgütü PKK yanlıları, Paris'i savaş alanına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane kızak

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Vajinasında öyle bir şey unuttu ki! Tam 2 yıl boyunca çile çekti

Vajinasında öyle bir şey unuttu ki! Tam 2 yıl boyunca çile çekti

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.