HABER

70 yaşındaki kadın yıkım kararını duyunca yere kapanıp ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 08:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat halindeki hayvan barınağı için orman arazisinde bulunduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat halindeki hayvan barınağı için orman arazisinde bulunduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Yıkımı izleyen yaşlı kadın, “Kış ayında şimdi hayvanlarımı nereye kapayacağım” diyerek gözyaşı döktü.
Süleymanpaşa ilçesi Kazandere Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Temizel’in ormanlık alana yaptırdığı betonarme yapının kaçak olduğu gerekçesiyle yetkili makamlarca yıkım kararı alındı. Bölgeye gelen jandarma ve Orman İşletme Şefliği gözetiminde yıkım gerçekleştirildi. Yıkım esnasında yere kapanıp ağlayan Fatma Temizel, “Hayvanlarımın yeri yıkıldı, çok üzülüyorum. Yüzlerce küçükbaş hayvanım var. Bunları ben burada sağıp, evime gidiyordum. Şimdi ben hayvanlarımı nereye kapayacağım, nerede barındıracağım, ne yapacağım şimdi bilmiyorum. Önümüz kış, evde de yerimiz yok. Hayvancıklar üşüyecek, yazık günah. Mecbur kaldım onlarla burada uğraşmaya. Tek istediğim hayvanlarıma yer olsun, başka bir istediğim yok. Bir çare bulun bana" dedi.
Hayvanlarını çok sevdiğini söyleyen Fatma Temizel, sağ olduğu müddetçe hayvancılıktan vazgeçmeyeceğini belirtti.

PARTNER Bu nasıl moda? Bu nasıl moda?
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandıHatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı
Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri boğuldu

Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.