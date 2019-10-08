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70 Yaşındaki Şkriyel çiftinin Türkçe mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

Türkiye’de eğitim alarak ülkelerine dönen mezunlar tarafından dünyanın dört bir yanında kurulan Türkiye Mezunları Dernekleri ülkeler arası ilişkileri güçlendirirken, Türkçe sevgisinin yayılmasına da yardımcı oluyor.

70 Yaşındaki Şkriyel çiftinin Türkçe mutluluğu

Türkiye’de eğitim alarak ülkelerine dönen mezunlar tarafından dünyanın dört bir yanında kurulan Türkiye Mezunları Dernekleri ülkeler arası ilişkileri güçlendirirken, Türkçe sevgisinin yayılmasına da yardımcı oluyor. Bu kapsamda Sırbistan’daki Türkiye Mezunları Derneği tarafından başlatılan Türkçe Kursu programı 7’den 70’e Sırpların yoğun ilgisini çekiyor. Derslere eksiksiz katılan 70 yaşındaki Şerifa ve Yonuz Şkriyel çifti, kurslar sayesinde Türkçe öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.
Türkiye’de çeşitli üniversitelerde eğitim alarak ülkelerinde dönen Türkiye Mezunları hem toplumlarının kalkınmasına katkı sağlıyor hem de ülkemiz ile kendi ülkeleri arasında dostluk köprüleri kurmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki mezunlar tarafından kurulan “Türkiye Mezunları Dernekleri”yle mezunlar arasındaki bağ güçlü bir şekilde devam ediyor.
Ülkeler arası siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan Türkiye Mezunları Dernekleri aynı zamanda Türkçe’yi ve Türk kültürünü kendi ülkelerinde yaşatarak yayılmasına yardımcı oluyor. Birçok alanda önemli çalışmalara imza atan mezun dernekleri, kuruldukları ülkelerde çeşitli konularda konferans, seminer ve kurs imkanları da sağlıyor.
Bu kapsamda Sırbistan’daki Türkiye Mezunları Derneği farklı yaş grupları ve farklı düzeylerde Türkçe kurslara hizmeti veriyor. Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi ve Türkiye Mezunları Derneği’nin sınıflarında düzenlenen kurslar haftada 6 gün olarak hizmet veriyor. Şuanda 200 katılımcısı bulunan kurslar 7’den 70’e katılımcıların yoğun ilgisini çekiyor.
Yeni Pazar şehrindeki Türk Kültür Merkezi’nde bulunan sınıflarda ise 70 yaşındaki Şerifa ve Yonuz Şkriyel çifti de yer alıyor. Derslere eksiksiz katılan çift çok sevdikleri Türkçe’yi öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’de eğitim almak isteyen Sırp gençler de kurslara büyük ilgi gösteriyor.

70 Yaşındaki Şkriyel çiftinin Türkçe mutluluğu

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