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70 yaşındaki sözde şifacıdan mide bulandıran hareketler, akılalmaz sözler: Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum

30.09.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bir parkta yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Kendisini şifacı olarak tanıtan 70 yaşındaki adamın zihinsel engelli olduğu belirtilen genç kıza "Sende nazar var, ben çıkarayım" dediği ve hırkasından elini sokarak 19 yaşındaki kıza dokunduğu görülüyor. Sözde şifacı Hasan Vural'ın kendisini 'Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum' şeklinde tanıttığı ortaya çıktı. Vural'ın 'cinsel istismar' suçundan tutuklandığı belirtildi.

70 yaşındaki sözde şifacıdan mide bulandıran hareketler, akılalmaz sözler: Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum

Olay, Tunceli kent merkezinde bir parkta meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır kendisini, 'Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım' diye tanıtan Hasan Vural, bankta oturan bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" dedi.

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HIRKASININ ALTINDAN ELİNİ SOKTU

Kısa süre sonra kızın elini tutan, boynuna ve beline dokunarak, hırkasının altından masaj yapan Vural'ın görüntüleri, parktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ellerine ulaşmasıyla zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Vural'dan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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