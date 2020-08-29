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70 yaşındaki yankesici kadın, suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Adana'da pazarda alışveriş yapan Meliha B.'nin (77) cüzdanını çalan Revda Elsalih Elmustafa (70), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Elmustafa, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

70 yaşındaki yankesici kadın, suçüstü yakalandı

Yankesicilik olayı, dün Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşandı. Semt pazarlarında meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı önlem alan polis ekipleri, şüphe üzerine Revda Elsalih Elmustafa'yı takip etmeye başladı. Pazarda alış veriş yapmadan dolaşan yaşlı kadın Meliha B.'nin pazar arabasındaki cüzdanını çaldı. Elmustafa, cüzdandaki 360 TL'yi iç çamaşırının içine saklayıp, cüzdanı çöpe attı. Takipteki polisler de şüpheli kadını suçüstü yakaladı.

Para üzerinden çıkmasına rağmen suçlamayı kabul etmeyen Elmustafa gözaltına alındı. Hakkında yankesicilik suçundan çok sayıda kayıt ile 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Revsa Elsalih Elmustafa, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

70 yaşındaki yankesici kadın, suçüstü yakalandı

(DHA)

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