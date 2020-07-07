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70 yıl önce bulunan balık fosili 70 milyon yıllık çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde 70 sene önce bulunan dev balık fosilinin, yaklaşık 70 milyon yıl önce bölgede yaşadığı keşfedildi.

70 yıl önce bulunan balık fosili 70 milyon yıllık çıktı!

La Matanza Üniversitesi bünyesinde bilimsel araştırmalar yapan Bilim, Teknoloji ve Toplum Ajansı'nda (CTyS-UNLaM) yer alan habere göre, Arjantinli paleontologlar, ülkenin Patagonya bölgesindeki Chubut eyaletinin güneyindeki Colhue Huapi Gölü yakınlarında bulunan, uzunluğu 6 metreyi aşan balık fosilinin 70 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.

Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi'nin (MACN) Karşılaştırmalı Anatomi Laboratuvarı ve Azara Vakfı'ndan araştırmacıların yürüttüğü çalışma neticesinde, dev balığın kretase döneminde yaşadığı ve 'Xiphactinus' adlı yırtıcı ve parçalayıcı dişleri olan bir türden olduğu belirlendi.

Fosilin yaklaşık 70 yıl önce gün yüzüne çıkarıldığı, şu ana kadar MACN koleksiyonunda tutulduğu, ancak bu araştırmayla birlikte fosilin özelliklerinin keşfedildiği belirtildi.

Araştırmanın öncülerinden Julieta de Pasqua da fosilin, bu balık türünün Arjantin'de bulunan ilk örneği olduğunu, ancak dünyanın çeşitli yerlerinde bu balığın tam iskeletinin bulunduğunu söyledi.

Patagonya, dünyada en çok dinazor ve tarih öncesi fosil kalıntılarının bulunduğu bölge olarak öne çıkıyor.

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