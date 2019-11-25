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70 yıl sonra dedektif gibi iz sürüp öğretmenini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:31 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde 86 yaşındaki adam 70 yıl önce mezun olduğu ilkokulundaki öğretmeninin yıllarca izini sürüp buldu.

70 yıl sonra dedektif gibi iz sürüp öğretmenini buldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde 86 yaşındaki adam 70 yıl önce mezun olduğu ilkokulundaki öğretmeninin yıllarca izini sürüp buldu. 94 yaşındaki öğretmeninin elini öpen adam, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir kez daha hayır duasını aldı.
1948-1949 eğitim öğretim yılında Ahmet Özdemir (86) Denizli Çivril Bozdağ İlkokulundan mezun oldu. Aradan geçen 70 yılı ardından Özdemir, 4 ve 5. sınıfı okutan öğretmeni Osman Karaca’yı (94) bulmaya karar verdi. Ardından dedektif gibi iz süren Özdemir, öğretmenini Çivril’de buldu. Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde büyük bir sürpriz yaparak öğretmenini buldu. Öğretmenini evinde ziyaret eden Özdemir, “Öğretmenimin sağ olduğunu duydum. Oğlumdan yardım istedim. Çivril’de yaşadığını öğrendik. Yaşadığı mahallenin muhtarını bulduk. Onun aracılığıyla kızına ulaştık. Kızı geldi bizi öğretmenimin yanına götürdü. Beni tanıdı. Öğretmenimin bizler ilk öğrencileriydik. Bazılarımızı Gönen Köy Enstitüsünün sınavlarına götürdü. Bir de ilkokulun ilk öğrencileriydik ve yaşımızda ilkokul yaşından biraz büyüktü. Örneğin, ben 11 yaşında ilkokula kaydoldum. Eğitmen Mustafa Ersoy da 1-2 ve 3.’cü sınıfı okuduk. Ondan bir diploma aldık. Sonra 4. ve 5. sınıfı Osman Karaca öğretmenimde okuduk. 5. sınıf diplomasını aldık” dedi.

“Bu yüzden köylüler çocuklarını okutmakta hevesliydiler”
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kendisine yapılan sürprize çok şaşırdığını ama bir o kadar da sevindiğini kaydederek, “Çivril’e en uzak köydü. Başöğretmenlik sınavlarına girmek için uğraştım ama olmadı. Tayin istedim, Bozdağ’a verdiler ve orada 2 yıl kaldım. Yıllar sonra bir kez gittim. Bir daha gitmek nasip olmadı. Kurtuluş savaşında askerden kaçan bir veteriner subay, uzun süre köyde kalarak köylüyü hem okutmuş hem de askeri eğitim vermiş. Bu yüzden köylüler çocuklarını okutmakta hevesliydiler” diye konuştu.
Gerçekleşen ziyarette duygusal anlar da yaşandı. Öğretmen ve öğrencisi ziyarette zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

70 yıl sonra dedektif gibi iz sürüp öğretmenini buldu

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