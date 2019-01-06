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70 yıldır çocukları sevindiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 10:35 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Ali Ceran'ın babasından devraldığı oyuncakçı dükkanı 70 yıldır çocukları sevindiriyor.

70 yıldır çocukları sevindiriyorlar

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Ali Ceran'ın babasından devraldığı oyuncakçı dükkanı 70 yıldır çocukları sevindiriyor. Oyuncağın çocuğun eğitimi için önemli olduğunu söyleyen Ali Ceran, çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
İzmit Hacı Hızır Mahallesi'nde 70 yıldır miniklerin hayallerini gerçeğe dönüştüren oyuncak dükkanını işleten Ali Ceran, bu işe ilk olarak 1958 yılında babası Yaşar Ceran'ın başladığını söyledi. Babasının ardından oyuncakçı dükkanını devraldığını anlatan Ali Ceran, "70 seneye yakın bu işi yapıyoruz. Babadan oğla geldi bu meslek. Ben 54 yaşındayım. Babamdan aldım bu mesleği. Bundan önce başka bir dükkandaydık. İzmit'in en eski oyuncakçısıyız. Şimdilerde önüne gelen oyuncakçı olmaya çalışıyor ama aynı mesleği yürütenleri zor görüyoruz. Reel sektörlerle, büyük markalarla boğuşmaya çalışıyoruz. İnsanlara hizmet veriyoruz. Çocukları sevindiriyoruz" dedi.
Oyuncağın çocuk eğitiminde birinci adım olduğunu söyleyen Ceran, "Bu işin inceliğinde tecrübe var. Çocuğun 1 yaşından 5-7 yaş grubuna kadar ne ile oynayabileceği, neler yapabileceği ve neye ilgi duyduğu, neye güvendiğini bilmek lazım. Eğitim amaçlı verdiğimiz oyuncaklar çocukların gelişmesini sağlıyor. Bizim verdiğimiz oyuncaklar sayesinde çocuklar gelişmiş oluyorlar. İlk eğitimi biz veriyoruz sonra okullara bırakıyoruz bu olayları" diye konuştu.
Eski oyuncakların şimdikilere göre daha kaliteli olduğunu ifade eden Ceran, şöyle konuştu:
"70 sene önceki oyuncaklar, o dönemdeki, bizim babalarımız tarafından satılan oyuncaklar Alman malı, Fransız malı olarak kaliteli çıkıyordu. Şimdilerde Çin malı olarak çıkıyor, yerli malı olarak çıkıyor. Müşteri potansiyelimiz şu an için yoğun. İlgi var bu aralar. Çocuklarını kıramayan veliler, aileler 10 lira da olsa alabiliyor, 100 lira da olsa alabiliyor. Çocuğun o anda ki ağlama tarzına bağlı bir şey bu."

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