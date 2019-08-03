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70 yıldır zamana "ayar" veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

Bolu'da baba mesleği saatçiliği 70 yıldır sürdüren 81 yaşındaki Selahattin Bilgiç, evinin bahçesindeki 5 metrekarelik dükkanında ilerleyen yaşına rağmen kendisine getirilen saatleri özenle tamir ediyor - Bilgiç: - "Saatçilik, herkesin yapacağı bir iş değil. 3-5 günde, 3 ayda, bir yılda öğrenilecek bir meslek değil. Bu işi severek yapmak lazım. Severek yapılmazsa bu iş olmaz"

İLHAMİ ÇETİN - Bolu'da baba mesleği saatçiliği 70 yıldır sürdüren 81 yaşındaki Selahattin Bilgiç, evinin bahçesindeki 5 metrekarelik dükkanında ilerleyen yaşına rağmen kendisine getirilen saatleri özenle tamir ediyor.

Mudurnu ilçesinde yaşayan Selahattin Bilgiç, saatçilik mesleğine ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında çırak olarak adım attı.

Ömrünü saat tamirine adayan Bilgiç, evinin bahçesindeki dükkanında ilerleyen yaşına rağmen kendisine getirilen saatleri özenle tamir etmeyi sürdürüyor.

- "Bugünkü saatçilik hazırcılığa dayanıyor"

Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe babasının ısrarı üzerine ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak başladığını söyledi.

Askere gittiğinde de saat tamiri yaptığını anlatan Bilgiç, "Askerlik yaptığım muhabere okulun güzel bir saati vardı. Uzun süreler çalışmamış. Onu çalıştırdım. Çok memnun kaldılar. Sonradan Hava Kuvvetleri Komutanı olan İrfan Tansel o zaman bizim komutanımızdı. Kendisine 'senelik saat' hediye edilmiş ve çalışmıyormuş. Onu yapmamı istedi. Kısa sürede yapıp teslim ettim. Çok memnun kaldı. O zamanki parayla 50 lira verdi. Hiç unutamam, çok büyük paraydı." ifadelerini kullandı.

O dönemde saatçiliğin çok kıymetli bir meslek olduğunu dile getiren Bilgiç, günümüzde ise eski değerinin kalmadığını kaydetti.

Saat tamirinin dikkat gerektirdiğine işaret eden Bilgiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Saatçilik, herkesin yapacağı bir iş değil. 3-5 günde, 3 ayda, bir yılda öğrenilecek bir meslek değil. Bu işi severek yapmak lazım. Severek yapılmazsa bu iş olmaz. Çünkü yalnız para kazanmak için yapılacak bir meslek değil.

Eskiden bozuk saatler gelirdi. Ancak şimdilerde müşteriler sadece pil değişimi için bizi hatırlıyor. Eskiden bütün saatler mekanikti. Otomatik ve kurmalı saatler artık yavaş yavaş unutuldu. Saati kurmak artık yük olmaya başladı insanlara. Şimdi pilli saatin kapağını açıp pil takıp veriyorsunuz. Eskiden böyle değildi. Üzerinde bir işlem yapmak gerekiyordu. Bir saatim temizlenmesi bile en az bir saati alırdı. Otomatik saatlerinki daha uzun sürerdi. Bugünkü saatçilik hazırcılığa dayanıyor."

- "Meslek öğrenmek önemli"

Bilgiç, eğitimin önemli olduğunu vurgulayarak, bunun yanında meslek öğrenmenin de önemli olduğunu ifade etti.

Yeni nesilde meslek öğrenme hevesi olmadığını savunan Bilgiç, "Okusun, tatilde gelsin, çıraklık yapsın. Okumasın demiyoruz. Okusun ama nerede isterse çıraklık yapsın. Okusun ama bir de meslek sahibi olsun. Bu meslekler zamanla ölecek. Gün gelecek piyasada saatçi bulunmayacak. Diğer meslekler de öyle. Bunların aslında devlet tarafından da desteklenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Bolu Mudurnu saat ustası

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