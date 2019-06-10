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70 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 18:07 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi kırsal Avdal Mahallesi'ndeki Avdal Camii'nin imamı Mesut Kurtdere, kaldığı lojmandaki kıbleyi hesaplamak isterken caminin kıblesinin 45 derece yanlış yönde olduğunu fark etti.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesi kırsal Avdal Mahallesi'ndeki Avdal Camii'nin imamı Mesut Kurtdere, kaldığı lojmandaki kıbleyi hesaplamak isterken caminin kıblesinin 45 derece yanlış yönde olduğunu fark etti. Yunusemre İlçe Müftülüğü yetkililerinin ölçümlerinde de yanlışlığın tespit edilmesi üzerine 70 yıllık caminin kıblesi şeritler çekilerek düzeltildi.

Yunusemre ilçesinin 89 nüfuslu Avdal Mahallesi'ndeki Avdal Camii'ne bir süre önce atanan imam Mesut Kurtdere (26), mahalledeki kendisinin kaldığı lojmanda kıbleyi hesaplarken caminin kıblesinin de yanlış olduğunu fark etti. Camide cep telefonu uygulamalarından ve pusula yardımıyla hesaplama çalışması yapan Kurtdere, kıblenin 45 derece sola doğru kaymış olarak hatalı yapılmış olduğunu tespit etti. Durumu Yunusemre İlçe Müftülüğü'ne bildiren Kurtdere, ilçe Müftüsü Mehmet Bakır ve beraberindeki heyetle birlikte yaptıkları incelemede caminin kıblesinin yanlış yerde olduğunu belirledi. Caminin kıblesi, şeritler çekilerek düzeltildi.

'45 DERECE YANLIŞ OLDUĞUNU FARKETTİM'

Kendi lojmanının kıblesini bulmak için camiye geldiğinde kıblesinin yanlış olduğunu anladığını söyleyen mahalle camisi imamı Mesut Kurtdere, "Camimiz yaklaşık 70 yıldır ibadete açık. Tahmini olarak zamanında ölçülmüş. Köylülerin tarifiyle caminin kıblesi belirlenmiş. İlk yanlış olduğunu söylediğimde caminin imamı olduğum için biraz ılımlı karşıladılar. İçlerinden birkaçı da rahatsız olduğunu belirtti. Müftülüğe, durumu zaten çok geçmeden bildirmiştim. Onlar da kıble ölçümünün yanlış olduğunu tespit edince bütün mahalleli gönülleri rahat bir şekilde namazlarını artık yeni belirlenen kıbleye göre kıldı. Geçmiş namazlarında herhangi bir problem olmadığını müftümüz Mehmet Bakır söyleyince rahatladılar. Hem imam arkadaşlarımın hem de Türkiye çapında müftülüklerin bir heyet oluşturup camilerdeki kıblelerin şaşma oranlarını hesaplayıp, ona göre tekrar düzenlemelerini tavsiye ederim" dedi.

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