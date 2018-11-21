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70 yıllık evi gözlerinin önünde kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 00:22 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Muammer Baycan'a (92) ait tek katlı müstakil ev, çıkan yangında oturulamaz hale geldi.

70 yıllık evi gözlerinin önünde kül oldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Muammer Baycan'a (92) ait tek katlı müstakil ev, çıkan yangında oturulamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredekilerin yardımıyla evden çıkarılan Baycan, "70 yıllık evim yandı" diyerek evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.
Yangın, akşam saatlerinde Abbas Mahallesi 350 sokak üzerinde bulunan Muammer Baycan'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Muammer Baycan, kömür sobasını yaktıktan sonra yattı. Bir süre sonra belirlenemeyen nedenle evde yangın çıktı. Bu sırada Baycan'ın evini yandığını fark eden mahalle bakkalı Yaşar Cingöz, içeri girerek Baycan'ı dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, 2 saat süren çalışmaların ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
70 YILLIK EVİM YANDI
Evinin yanışını izleyen Muammer Baycan, itfaiye ekiplerine, "70 yıllık evim yandı. Ben şimdi ne yapacağım ?" diyerek üzüntüsünü belirtti. Baycan, "Ben sobamı yaktım, elektrikleri yaktım daha sonra birden alevler belirdi. Benim yangından ilk başta haberim yoktu. Dumanlar çıkınca komşular itfaiyeyi aramışlar. Sağolsunlar benide gelip evden kurtardılar. 70 yıllık evim yandı. Hayatım bu evde geçti çok fazla anım vardı şimdi ne yapacağımı bilmiyorum.”dedi.
Muammer Baycan'ı evden kurtaran bakkal Yaşar Cingöz ise "Bakkalı kapatmak için hazırlık yapıyordum. Dışarıda bulunan malzemeleri içeriye alırken Muammer amcanın evinden dumanlar geldiğini fark ettim. Tek başına kaldığını bildiğim için eve girerek onu kurtardım, dışarıya çıkarıp itfaiyeyi aradım.” diye konuştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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70 yıllık evi gözlerinin önünde kül oldu70 yıllık evi gözlerinin önünde kül oldu70 yıllık evi gözlerinin önünde kül oldu70 yıllık evi gözlerinin önünde kül oldu

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