70 yıllık gizem! Netanyahu'nun kararı büyük tepki topladı!

İsrail gazetesi Haartez'e göre, Netanyahu geçen ocak ayında "daha fazla dikkatli olmayı gerektiren güvenlikle ilgili sebeplerden ötürü" 1949'dan bu yana gizli tutulan söz konusu belgelerin 20 yıl daha gizli kalmasına karar verdi.

Haberde, belgelerden birinin, Hamas liderlerinden Mahmud el-Mebhuh'un Mossad tarafından 2010'da Dubai'de öldürülmesiyle alakalı olduğu kaydedildi.

KARARI "KEYFİ" OLARAK NİTELENDİRDİLER

Öte yandan insan hakları örgütleri, "keyfi" olarak nitelendirdiği bu kararın, arşiv belgelerinin açıklanmasındaki kamu menfaatini görmezden geldiğini kaydetti.

İsrail meclisi 2018'de söz konusu belgelerle ilgili gizlilik süresinin sadece 5 yıl uzatılması yönünde tavsiye kararı almıştı.

Söz konusu kararın, İsrail'in 1948'den bu yana Filistinliler aleyhinde gerçekleştirdiği operasyon ve katliamlarla ilgili bilgilerin açığa çıkarılmasını engelleyeceği belirtiliyor. (AA)

