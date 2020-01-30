‘700 Bin Mülteci Türkiye Sınırına Doğru Hareket Ediyor’

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin Suriye’nin kuzeybatısında son üç gün içinde 200 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Jeffrey bu saldırılar nedeniyle yerlerinden olan 700 bin civarı mültecinin Türkiye sınırına hareket ettiğini belirterek bir insani krizin kapıda olabileceği uyarısında bulundu.

Özel temsilci Jeffrey’nin açıklamaları İdlib’e Çarşamba gecesi düzenlenen saldırının ardından geldi.

Perşembe sabahı bir basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Jeffrey, bölgede evlerini terketmek zorunda kalan yaklaşık 700 bin kişinin birçoğunun Türkiye sınırına ilerliğine vurgu yaptı.

Jeffrey bu durumun “uluslararası bir kriz yaratabileceği” yönünde endişeler olduğunu aktardı.

Suriye’de rejim güçleri geçen haftadan bu yana, dokuz yıllık iç savaştan kaçan milyonların sığındığı İdlib vilayetinde ilerleme kaydediyor.

Moskova ve Suriye, Halep’teki sivillere saldırılar düzenleyen cihatçı militanlarla mücadele ettiklerini söylüyor. Ancak insan hakları grupları ve kurtarma ekipleri hava saldırılarının hastaneleri, okulları ve diğer sivil bölgeleri tahrip ettiğini kaydediyor.