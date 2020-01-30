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  4. ‘700 Bin Mülteci Türkiye Sınırına Doğru Hareket Ediyor’

‘700 Bin Mülteci Türkiye Sınırına Doğru Hareket Ediyor’

30.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden olan 700 bin civarı mültecinin Türkiye sınırına hareket ettiğini belirterek bir insani krizin kapıda olabileceği uyarısında bulundu

‘700 Bin Mülteci Türkiye Sınırına Doğru Hareket Ediyor’

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin Suriye’nin kuzeybatısında son üç gün içinde 200 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Jeffrey bu saldırılar nedeniyle yerlerinden olan 700 bin civarı mültecinin Türkiye sınırına hareket ettiğini belirterek bir insani krizin kapıda olabileceği uyarısında bulundu.

Özel temsilci Jeffrey’nin açıklamaları İdlib’e Çarşamba gecesi düzenlenen saldırının ardından geldi.

Perşembe sabahı bir basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Jeffrey, bölgede evlerini terketmek zorunda kalan yaklaşık 700 bin kişinin birçoğunun Türkiye sınırına ilerliğine vurgu yaptı.

Jeffrey bu durumun “uluslararası bir kriz yaratabileceği” yönünde endişeler olduğunu aktardı.

Suriye’de rejim güçleri geçen haftadan bu yana, dokuz yıllık iç savaştan kaçan milyonların sığındığı İdlib vilayetinde ilerleme kaydediyor.

Moskova ve Suriye, Halep’teki sivillere saldırılar düzenleyen cihatçı militanlarla mücadele ettiklerini söylüyor. Ancak insan hakları grupları ve kurtarma ekipleri hava saldırılarının hastaneleri, okulları ve diğer sivil bölgeleri tahrip ettiğini kaydediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Çarşamba günüMoskova’nın Suriye’nin İdlib vilayetindeki çatışmaları sona erdirememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti. Rusya’yla Türkiye arasında 12 Ocak’ta varılan mutabakatla “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” içinde ateşkes uygulaması başlatılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Türkiye’nin bölgdeki 12 gözlem ve kontrol noktasının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime tereddütsüz karşılık verileceği belirtilmişti.

Türkiye 3,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor ve milyonlarcasının daha Suriye’den sınıra akın etmesinden endişe ediyor.

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