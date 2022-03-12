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  4. 700 bin TL değerindeki lüks araca beton döktüler! 'Eşek şakasına döndü'

700 bin TL değerindeki lüks araca beton döktüler! 'Eşek şakasına döndü'

12.03.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 700 bin TL değerindeki lüks otomobilin içine beton döken kişiler şakanın dozunu kaçırdı. Betonu arkadaşlarının döktüğünü belirten araç sahibi Sefa Kındır, ''Piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan aracımın içerisine beton dökmüşler. Şu anda gerçekten çok şaşkınız. Arkadaşlarımla beraber bunun içerisinden betonu nasıl çıkaracağımızı düşünüyoruz. Biraz büyük şaka oldu. Eşek şakasına döndü'' dedi.

700 bin TL değerindeki lüks araca beton döktüler! 'Eşek şakasına döndü'

Osmaniye'de sosyal medya için videolar çektiği söylenen Sefa Kındır, şaka olsun diye geçmişte ekip arkadaşlarının lüks arabalarını boyadı, parçalarını söktü. Bunun üzerine şakalara karşılık vermek isteyen arkadaşları Kındır’ın lüks arabasına göz dikti. Kındır’ın arabasını alan arkadaşları ilk olarak arabanın parçalarını söktü. Daha sonra arabanın kasasını gelişigüzel boyayan arkadaşlar, son olarak yaptıklarıyla şakanın dozunu kaçırdı. Arabayı garajdan çıkaran ekip, daha sonra çağırdıkları beton mikseri ile piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan lüks otomobilin içerisine eğlenerek beton döktü. Birbirlerine yaptıkları şakaların gitgide dozunun büyüdüğünü belirten Kındır, “Bu bizim şakalarımızın sonu oldu. Biraz büyük şaka oldu. Eşek şakasına döndü” diye konuştu.

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''BETONU NASIL ÇIKARACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ''

Piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan lüks aracının içerisine arkadaşlarının şaka olsun diye beton döktüğünü ifade eden Kındır, “Arkadaşlarımızla beraber kanallarımızda birbirimize bu tür şakalar yapıyorduk. Daha önce arkadaşlarımın arabasını boyadım. Onların arabasının parçalarını söktüm. Onlara bu tür bazı şakalar yaptım. Bu yaptığımız şakaların dozu gitgide büyüdü. Başıma böyle bir olay geldi. Piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan aracımın içerisine beton dökmüşler. Şu anda gerçekten çok şaşkınız. Arkadaşlarımla beraber bunun içerisinden betonu nasıl çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bu bizim şakalarımızın sonu oldu. Biraz büyük şaka oldu. Eşek şakasına döndü. Diğer arkadaşlarıma ben bu kadar büyük şakalar yapmamıştım. Bunlar gitgide işin dozunu artırdılar. Olan belli yani betonu dökmüşler” şeklinde konuştu.

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(İHA)


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Osmaniye
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