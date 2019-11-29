'700 dairelik sitenin yöneticisi kim' tartışması

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Mezitli ilçesinde, 700 dairelik bir tatil sitesinde eski yöneticinin, seçilmiş yeni yöneticiyi kabul etmeyerek aidat toplamaya devam etmesi site sakinlerini mağdur etti. 2 yöneticiye de ayrı ayrı aidat ödeyen site sakinleri, "Arada kaldık" diyerek, sorunun çözülmesini istedi.

Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki 700 dairelik bir tatil sitesinde, 16 Aralık 2018 günü olağanüstü genel kurul yapıldı. Genel kurulda, 2015 yılından itibaren yöneticilik yapan Ahmet Gülel ikinci kez yönetici olarak seçildi. Ancak, 5 ay sonra 18 Mayıs günü, hak sahiplerinin topladığı imzalarla yenilenen seçimde Nevzat Bilgin yönetici oldu.

İddiaya göre Gülel, seçim sonucunu tanımayarak, kendisini site yöneticisi ilan etti. 2 isim de site sakinlerinden aidat topladı. "Arada kaldık" diyen site sakinleri, konunun çözülmesini istiyor.

Yöneticilerden Ahmet Gülel, seçimin ardından rakiplerinin siteye kayyum atanması için mahkemeye başvurduğunu öne sürerek, "Rakiplerimden biri yönetime kayyum atanması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme benim yönetici olduğuma dair karar verdi. Ama rakiplerim 19 Mayıs'ta kendi aralarında seçim yaparak yeni bir yönetici seçti. 5 ayda yaklaşık 300 bin lira topladılar. Önümüzü kestiler, hizmet veremiyoruz. Personel maaşlarını, faturaları ödeyemiyorum. Bu kişileri mahkemeye verdim. Mahkeme devam ediyor. Sitenin yöneticisi benim" dedi.