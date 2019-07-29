HABER

700 derece sıcaklıkta 49 yıldır demir dövüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, demirci ustası Mustafa Uyan (70), 49 yıldır 700 dereceyi bulan sıcaklıkta demir dövüp, kazma ve kürek yaparak geçimini sağlıyor.

700 derece sıcaklıkta 49 yıldır demir dövüyor

Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, demirci ustası Mustafa Uyan (70), 49 yıldır 700 dereceyi bulan sıcaklıkta demir dövüp, kazma ve kürek yaparak geçimini sağlıyor.
Sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu kentte, baba mesleğini devam ettiren 5 çocuk babası Mustafa Uyan, halen çekiç, örs ve körük kullanarak demir dövüyor. Ocak sıcaklığının 700 dereceyi aştığı tezgahta 49 yıldır dövdüğü demire şekil veren Uyan, yaptığı kazma, kürek, murç gibi eşyaları satarak geçimini sağlıyor. İşini severek yaptığını ifade eden Uyan, demircilik mesleğinin gelişen teknoloji ile tarihe karışmaya başladığını ve iş yerinde çalıştıracak çırak bulamadıklarını belirtti.
Baba mesleği olan demirciliğin eskiden çok popüler olduğunu söyleyen Uyan, "Eskinden köyden gelen vatandaşların ilk geldikleri yer bizim dükkanımız oluyordu. Kürek, kazma işlerini biz yapıyorduk. Ama bugün her şey makineleşti, demircilik mesleğinde eleman bulamadığımızdan dolayı bunun acısını çekiyoruz. Zaten eleman yetişmiyor. Bizler de istediğimiz şekilde eleman bulamıyoruz. Eskiden dükkanlarımızda en az 4 çalışanımız olurdu. Şimdilerde talep olmayınca bu mesleklerimiz yok olmaya başladı. Teknoloji de ilerleyince bizim mesleğimiz gerilemeye başladı" dedi.
Oturakçı Pazarı'ndaki tek demirci ustasının kendisi olduğunu söyleyen Uyan, şöyle konuştu:
"Eskiden Oturakçı Pazarı'nda daha fazla demirci vardı. Şimdi yok, ben bu işte tek ustayım. Eğer çırak yetişmezse, ben de bir süre sonra dükkanı kapatmak zorunda kalacağım. Çocuklarım zaten kendi işini yapıyor. Ben de 49 yıldır bu işi yapıyorum, bakalım daha kaç yıl yapabileceğim. Sıcakta çalışmaya alıştık, yaz aylarında 700 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Demircilik, bilek gücü ile icra edilen zarafet, dikkat ve titizlik isteyen bir zanaat. Ham demiri elimize alıp, ocağa sokup, örsün üstüne koyduğumuzda çekiç ile istenilen, ihtiyaç olan her şeyi yapıyoruz. İnsanlarımızın çoğunluğu demircinin ne yaptığını dahi bilmiyor. Ancak çok darda kaldıkları zaman geliyorlar."

FOTOĞRAFLI

700 derece sıcaklıkta 49 yıldır demir dövüyor700 derece sıcaklıkta 49 yıldır demir dövüyor700 derece sıcaklıkta 49 yıldır demir dövüyor700 derece sıcaklıkta 49 yıldır demir dövüyor

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Kadınlar, şiddete karşı 'muay thai’ öğreniyorKadınlar, şiddete karşı 'muay thai’ öğreniyor
45 yıllık rüya sona erdi45 yıllık rüya sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir cansız bedene daha ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha!

Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.