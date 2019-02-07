700 gram doğan Deva bebek yaşama tutundu

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 20 Eylül 2018'de, 27 haftalıkken 700 gram olarak dünya gelen ve hızlı kilo kaybı nedeniyle tedaviye alınan 'Ergenekon Deva' isimli bebek, 2 kilo 150 grama ulaşmasının ardından taburcu edildi.

Sarıgöl ilçesinde yaşayan Sema Akın, 27 haftalık hamileyken rahatsızlandı. Eşi İbrahim Akın tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Sema Akın'a gebelik zehirlenmesi teşhisi konuldu. Akın hemen doğuma alındı. Sema Akın, 20 Eylül 2018 tarihinde, sezaryenle 700 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Akın çiftinin 'Ergenekon Deva' ismini verdiği bebeğin kilosu, doğumdan sonra 600 grama kadar düştü. Bunun üzerine bebek, Salihli'deki özel hastaneye sevk edildi. Burada, Çocuk Hastalıkları ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Cem Altınsoy tarafından muayene edilen bebeğe, gelişim geriliği ve solunum yetmezliği teşhisi konulup, tedaviye alındı.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin ardından kilosu 2 kilo 150 grama ulaşan Ergenekon Deva bebek, bugün taburcu edildi. Dr. Cem Altınsoy, Ergenekon Deva bebeği tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde ailesini kucağına verdiklerini söyledi.

Anne Sema Akın, "Çok şükür zor günleri geride bıraktık. Oğlumuz sağlığına kavuştu. Çok mutluyum" dedi.