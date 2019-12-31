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  4. 700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucuyu bağırsaklarında sakladılar

700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucuyu bağırsaklarında sakladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 22:40 | Son Güncelleme

Kars’ta bağırsaklarında yaklaşık 700 kişiyi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2’si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.Kars’ta bin 963 personelin katılımıyla güvenlik uygulaması yapıldı.

Kars’ta bağırsaklarında yaklaşık 700 kişiyi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2’si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Kars’ta bin 963 personelin katılımıyla güvenlik uygulaması yapıldı. Vali Türker Öksüz, uygulama noktasına gelerek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Bölge Trafik Uygulama noktasında durdurulan bir araçta uyuşturucu araması yapıldı. Narkotik ekiplerince yapılan aramada davranışlarından şüphelenilen İranlı bir kişi Harajani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Harakani Devlet Hastanesi’nde çekilen röntgen sonucu şüphelilerin bağırsaklarında kapsüller içerisinde 150 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin bağırsaklarından kapsüller halinde uyuşturucu çıkarıldı. Uyuşturucuyu muhafaza altına alan polis, şüpheliler A.H.Z.B., H.B. ve Türk vatandaşı olan E.A. TCK-188 (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali Öksüz eksi 15 derece soğukta uygumla noktalarında polisle buluşu
Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan uygumla noktasına geldi. Vali Öksüz, yaptığı açıklamada, “Biz bugün vatandaşlar yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirsinler diye, yeni bir yıla huzur içerisinde girsinler diye bir takım tedbirler aldık. Toplam bin 963 personelimiz bugün hem ilde, hem jandarma bölgesinde vatandaşımızın huzuru için, güveni için görev yapıyor. Hem sabit kontrol noktalarımızda, hem umuma açık yerlerdeki tedbirlerimiz bugün en etkin şekilde uygulanacak. Umuyorum ki huzurlu bir şekilde yeni bir yıla da girmiş olacağız” dedi.
Vali Öksüz, daha sonra eksi 15 derece soğukta görevi başında olan polislerin yeni yılını kutlayarak, başarılar diledi.
Kars Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yılbaşına saatler kala eksi 15 derece soğukta güvenlik uygulaması yapıldı. Adeta nefeslerin donduğu Kars’ta polis, uygulama noktasında araçları tek tek kontrol etti. Araç sürücülerine alkol kontrolü yaptı. Kars genelinde polis ve jandarmadan oluşan bin 963 personelin uygulamada görev aldı.

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