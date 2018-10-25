700 yıllık Akçakale restorasyona hazırlanıyor

MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Akçakale Kalesi, aslına uygun restore edilecek.

İlçe merkezine 8 kilometre mesafede, orijinalliği, denize yakınlığı ve güzel manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran kalenin, 14. yüzyıllarda imparator 2. Alexios tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Adını bulunduğu mahalleye de veren ve denize sıfırlığıyla dikkati çeken Akçakale, Trabzon'un fethinden sonra, Osmanlı döneminde onarım gördü. Moloz ve kesme taşlarla yapılan kale, birçok bölümü yıkılmasına rağmen hala orijinalliğini koruyor.

Tarihi misyonu ve bulunduğu alanın doğal güzelliği dolayısıyla da misafirlerini etkileyen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl arkeolojik kazı çalışması yapıldı.

Konumu itibarıyla Akçakale, yeşilin ve mavinin tonlarıyla her mevsim ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarını da cezbediyor.

Akçaabat Belediyesince Akçakale'de turizmin canlanması amacıyla restorasyon projesi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle hayata geçirilecek projenin ardından Akçakale'nin önemli turizm destinasyonları arasına girmesi hedefleniyor.