HABER

700 yıllık kılıç ve zırh, toruna emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde muhafaza edilen kılıç ve zırhın, yapılan karbon testi ile 700 yıllık olduğu tescillendi.

700 yıllık kılıç ve zırh, toruna emanet

Uğur AYDIN- Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde muhafaza edilen kılıç ve zırhın, yapılan karbon testi ile 700 yıllık olduğu tescillendi. İslamiyet ve Türklüğün bölgede yayılmasında öncü olan, 1300'lü yıllarda yaşamış Güvenç Abdal'a ait olduğu belirtilen kılıç ve zırh, torunu İsmail Güvendi tarafından korunuyor.
Kürtün'e bağlı Taşlıca köyünde Hacı Bektaş-ı Veli'nin dervişlerinden olan, İslamiyet ve Türklüğün bölgede yayılmasında öncülük ettiği bilinen, 1300'lü yıllarda yaşamış Güvenç Abdal'a ait olduğu belirtilen kılıç ve zırh, torunu İsmail Güvendi tarafından muhafaza ediliyor. Yapılan karbon testi sonucu 700 yıllık olduğu belirlenen kılıç ve zırhın, Osmanlı- Rus Savaşı sırasında korunmak için toprağa gömülerek, saklandığı belirtildi. Koruma altında olan kılıç ve zırh, köye gelip, merak edenler tarafından İsmail Güvendi'nin evinde ziyaret ediliyor.
Anadolu'ya 12'nci yüzyılda göç eden, Ahmet Yesevi Dergahı'nda yetişmiş Güvenç Abdal'ın torunu olduğunu anlatan İsmail Güvendi, "Anadolu'nun kapıları Türklere açıldıktan sonra Yesevi Dergahı'nda pişip, Anadolu'ya gelen 'gönül erleri'nden biri de Güvenç Abdal'dır. Gerçek ismi Halili Nurettin'dir, Güvenç Abdal ise mahlasıdır. Kapadokya bölgesine baktığınız zaman oraya Hacı Bektaş-ı Veli gitmiştir, Rum diyarıdır. Konya'ya Mevlana gitmiştir, Rum diyarıdır. Karadeniz'e gelen de Güvenç Abdal'dır. Hacı Bektaşi Veli tarafından ona, 'güvenilen kişi' anlamına gelen verdiği bir mahlas ismidir Güvenç Abdal. Aynı dönemde yaşamışlardır. Bir rivayete göre de amcazade çocukları oldukları söylenir. Karadeniz'i seçmesinin nedeni, buraların Rum diyarı olması ve henüz fethedilmemiş olmasıydı. Buranın özellikle İslamlaşması ve Türkleşmesi Güvenç Abdal sayesinde olmuştur" dedi.
'700 YILLIK OLDUĞU TESCİLLENDİ'
Kılıç ve zırhın, yapılan karbon testleriyle 1300'lü yıllardan kaldığının tescillendiğini kaydeden İsmail Güvendi, "Güvenç Abdal'a ait olan zırh gömleğinin yani savaşta kullandığı zırhın yaklaşık 700 yıllık olduğu karbon testiyle tescillendi. Bir de kılıcı bende bulunuyor. Bu kılıçlar genelde bizim tabirimizle tahta kılıçtır. Yani ne kadar demir olarak görünse bile 'gönül kılıcı'dır. Bir yeri fethederken, ilk önce gönüllerini fethedeceksin. Bu ekol benimsenmiş ve önce gönüller fethedilmiş. Bizim elimizdeki kayıtlar Trabzon'un fethinden sonrasına ait. Bu kılıç ve zırhı görmek isteyenler oluyor. Özellikle yaz aylarında belli bir grup ziyaret edip, gidiyor. Biz çok ziyarete açmak istemiyoruz, bu kapalı bir hazine. Babadan oğula bırakılarak, bugünlere geldi. Kılıç ve zırhın deforme olmasındaki en büyük sıkıntı Osmanlı-Rus Savaşı'nda toprak altına gömülmüş olmasından kaynaklanıyor. Bizden sonra da gelen nesil bu geleneği devam ettirecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

700 yıllık kılıç ve zırh, toruna emanet700 yıllık kılıç ve zırh, toruna emanet700 yıllık kılıç ve zırh, toruna emanet700 yıllık kılıç ve zırh, toruna emanet

PARTNERSetlerden sahnelere...Setlerden sahnelere...
Roma İmparatoru'nun sütunları ayağa kaldırılcakRoma İmparatoru'nun sütunları ayağa kaldırılcak
Sempozyumda doktorlara yönelik şiddeti konuşup, aikido öğrendilerSempozyumda doktorlara yönelik şiddeti konuşup, aikido öğrendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlar eriyince evleri su bastı

Karlar eriyince evleri su bastı

Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.