700 yıllık tarihi han, butik otel olarak hizmete girdi

Kent merkezinde, Cami Kebir Mahallesi'nde Tokat Kalesi'nin alt kısmında bulunan 700 yıllık tarihi handa restorasyon çalışmaları sona erdi. Butik otele çevrilen Yazmacılar Han'ın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, İl Emniyet Müdürü Göksel Toplaoğlu'nın katılımı ile gerçekleştirildi. 30 yıldır atıl durumda bekleyen eser restorasyon çalışması ile butik otel haline getirildi. Tarihi hanın alt kısımlarında bulunan dükkanların oda içerisinden tarihi yapıların kemerlerinin görünmesi için tabana cam korumalık yapılırken, oda dizaynında ise Tokat yazması motiflerinin kullanıldı

Yazmacılar hanın bir kitabesinin olmadığını söyleyen işletme sahibi Özkan Gündüzlü, "Maalesef Tokat'ta birçok eserin olduğu gibi bunun da bir kitabesi yok. Ama Kültür Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Selçuklu mimarisi olduğu, daha sonra Osmanlı döneminde bazı bölümlerin eklendiği, 1880 yılında da tadilat kitabesi olarak da kapının girişinde Rumca ve Osmanlıca Merkukoğlu yazan bir tadilat kitabesi var. Cumhuriyet döneminde son 50 yıldır da yazmacılık üzerine bir han olarak kullanılmış" dedi.

İnşaat taahhüt ihalelerini takip ettiğini ve eski Yazmacılar Hanı'nın butik otel ilanını gördüğünü ifade eden Özkan Gündüzlü, "O gece sabaha kadar uyuyamadım. Biz burayı almalıyız ve bu tarihi ayağa kaldırmalıyız düşüncesi ile aldık. Bugün ise herkesten güzel yorumlar alıyoruz" diye konuştu.

Butik otel yapımı sırasında odalarda ve dekorlarda kullandıkları tüm ürünlerin Tokat'a ait olduğunu kaydeden Özkan Gündüzlü, "Döşemeleri cam yaptık. Çünkü aşağıda burası kadar bir tarih olduğunu göstermek istedik. Dükkanların kubbelerini kemerlerini göstermek amaçlı uyguladığımız bir yapım tekniğiydi. Bu da insanların çok ilgisi çekti. Yazma desenleri ile perdelerimizi, sedirlerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.