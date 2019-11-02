700 yıllık TİGEM'in ilk kadın yöneticisi, kurumu kara geçirdi

Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında 'Çiftlikat-ı Humayün' ismiyle kurulan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) geçen yıl genel müdür olan Ayşe Ayşin Işıkgece, kurumun ilk kadın yöneticisi oldu. TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, geçmiş yıllarda zarar eden kurumu 1,5 yılda kar ettirdi.

700 yıllık kuruma geçen yıl genel müdür olarak atanan Ayşe Ayşin Işıkgece, geçmiş yıllarda zarar eden kurumu 1,5 yılda kara geçirdi. 2017 yılında TİGEM'in 59 milyonluk bir zararı olduğunu belirten Işıkgece, "2018 yılı sonunda bu rakam eksi 9 milyona geriledi. Bu yılki kapanışı da artı 50 milyonluk bir rakama kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu tamamen içeride yaptığımız revizyonlarla gerçekleşti. Amacımız bu artıları yatırımlara dönüştürmek ve bu yatırımlardan da Türkiye'ye ilave katma değer sağlamak" dedi.

'TOPLAMDA 109 MİLYON KAR EDİLDİ’

Işıkgece, TİGEM’in elinde büyük kaynaklar olduğunu belirterek, "Hayvan sayımız 200 binin üzerinde, çalışan sayımız 7 binler civarında, 3 milyon 200 bin dekar arazimiz var. 20 tane işletmeden kira gelirimiz var. Ayrıca at satışı ve sperma satışı gibi birçok gelir kalemimiz var. Benim bundan sonraki yıllar için hedefim, yapacağımız işi verimli hale getirerek hazineye yük olmaktan kurtulmak istiyoruz. Kendi yatırımlarımızı kendimiz yapacak hale gelip, ileride hazineden para alan bir kurum değil de hazineye para veren kurum olmak istiyoruz" diye konuştu.