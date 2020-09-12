7000 mAh pil gücüne sahip telefon

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda orta segmentte yer alacak olan yeni telefonunu tanıtmıştı. 7.000 mAh gibi devasal kapasiteli batarya ile gelen Galaxy M51 Türkiye fiyatı ile de gündeme oturacak gibi görünüyor.

Bugün gelen bilgilere göre; M51 Türkiye’de 3.799 TL’den satışa sunulacak. 6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde Infinity-O Super AMOLED ekran ile gelen bu telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 730G yonga seti ve 6 GB RAM yer alıyor.

Kamera konusunda ise 64 Megapiksel ana + 12 Megapiksel 123 derece ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel derinlik sensörü + 5 Megapiksel makro sensörlü arka kamera ile gelen telefonda 32 Megapiksellik ön kamera kullanılıyor.

Sunduğu özelliklere göre oldukça ideal bir fiyattan satışa sunulacak olan M51’in 1-2 ay içerisinde indirimler ile 3.000 TL bandına gerilemesi bekleniyor. Eğer telefon satın almak istiyorsanız bizce 1-2 ay daha bekleyin ve bu modelin fiyatı düşer düşmez satın alın.

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