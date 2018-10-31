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701 sayılı KHK kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 23:25 | Son Güncelleme

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname TBMM’de kabul edildi.

701 sayılı KHK kabul edildi

Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname TBMM'de kabul edildi.

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen KHK, kamu personelinin ihraç edilmesi, göreve iade edilmesi, rütbesi alınan Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve yurtdışında öğrenim gören öğrencilerle ilgili hükümleri içeriyor.

Ayrıca Kanun Hükmünde Kararname metnine, Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu'nun görev ve yetkileri ile komisyon tarafından alınan kararların geçerliliği devam edeceği eklendi.

701 SAYILI KHK İLE 18 BİN 632 PERSONEL KAMUDAN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

701 sayılı KHK ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilmişti. Aynı KHK ile 148 personel, kamudaki görevlerine iade edilmişti. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alınmıştı. KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edilmişti.

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